Сергей Лавров и Зигмар Габриэль обсудили процессы в Сирии и на Украине

Внимание акцентировалось на многосторонних усилиях по урегулированию украинского и сирийского кризисов, а также нормализации обстановки в Ливии

Бонн, Германия, , 22:15 — REGNUM Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Зигмар Габриэль обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Ливии, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Между министрами произошел обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики с акцентированием внимания на многосторонних усилиях по стабилизации на Украине и в Сирии, а также нормализации обстановки в Ливии. Лавров и Габриэль обсудили текущее состояние российско-германских отношений и некоторые практические вопросов политической повестки дня.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что все разногласия в между Россией и США за краткое время не преодолеть.

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