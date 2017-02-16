США готовы применить ядерное оружие для защиты Японии и Южной Кореи от КНДР

Бонн, Германия, , 22:06 — REGNUM Вашингтон готов использовать весь спектр своего арсенала, включая ядерное оружие, чтобы в случае необходимости защитить своих союзников, Японию и Южную Корею, от действий Северной Кореи, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает 16 февраля Agence France-Presse.

«США по-прежнему четко следуют своим обязательствам по обороне в отношении своих союзников, Южной Кореи и Японии, включая обязательства по обеспечению расширенного сдерживания, предусматривающего широкий спектр ядерных и обычных оборонных возможностей», — заявил Тиллерсон.

Как сообщало ИА REGNUM, США, Совбез ООН и КНР «решительно осудили» последние ракетные испытания КНДР, которые прошли 12 февраля.

МИД России также выразил обеспокоенность в связи с пуском ракеты на Корейском полуострове, однако призвал все стороны «сохранить хладнокровие» и не провоцировать эскалацию напряженности в регионе.

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