Полная демократия: как выбирали детского омбудсмена в Чувашии

Чебоксары, , 01:42 — REGNUM Скандал с упразднением должности детского омбудсмена и закулисное выдвижение на эту должность племянницы супруги главы Чувашии Михаила Игнатьева сделали своё дело и минувший день: Госсовет изменился до неузнаваемости, в одно мгновение став агитационной и избирательной площадкой, хотя от кабин для тайного голосования депутаты и отказались. В неожиданном желании придать процедуре назначения максимально открытый характер, «строго соблюдая правила демократии», депутаты дружно одобрили включение в список для голосования альтернативного кандидата. Причём настолько увлеклись демократией, что, само собой, не поставили в известность альтернативного претендента (кандидаты обязаны присутствовать) — в результате его вызванивали прямо во время сессии и даже отложили на целых полчаса рассмотрение вопроса, чтобы затем приступить к обсуждению «заново полностью». В хорошо отрежессированном спектакле с назначением странно звучали явно лишние откровения про «грязное бельё», крики, как на митингах, и азбучные для элиты истины. Впрочем, завершилось всё со смехом и почти семейными объятиями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С улыбкой день и начинался: перед началом сессии возле Дома правительства чиновников и депутатов встречал улыбающийся пикетчик с вызывающим плакатом, требуя себе должность «уполномоченного по правам родственников Игнатьева». Он чутко реагировал на направленные на него камеры, позируя послушно и с удовольствием. Чуть поодаль дежурила полиция — возле них кружила стайка молодёжи, выстреливая из большого фотоаппарата по всем и вся. Благо, что движущихся «мишеней» было в тот день предостаточно: сессия обещала быть массовой, затяжной и бурной, что и произошло.

Одним из основных вопросов повестки стало назначение на должность уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии. На старте претендентов, как выяснилось, было пять — троих (их имена никто так и не озвучил) направили главе республики, двоих предложили депутаты. Это заместитель министра труда Чувашии Елена Сапаркина — её выдвинули единороссы Вячеслав Рафинов (глава комитета парламента и бывший детский омбудсмен) и Владимир Викторов. На должность также претендовал учитель математики Сергей Беккер, предложенный справороссами Игорем Моляковым и Сергеем Семеновым.

Детского омбудсмена удалось избрать со второго раза: комитет направлял в Госсовет только одобренную им кандидатуру Сапаркиной, но на самой сессии предложили включить и Беккера, чем ошарашили оппозицию, а когда пришло время «кандидатского» дебюта у парламентский трибуны, вдруг выяснилось, что последнего в зале нет. Его вызвонили, вызвали, дождались. «Мне позвонили, и я узнал, что вносятся две кандидатуры, что ситуация изменилась», — влетел через полчаса Сергей Беккер. «Строго соблюдая правила демократии», как заявил спикер Валерий Филимонов, начали рассмотрение «заново полностью», затем дав слово претендентам.

Сергей Беккер не стал сразу говорить о себе, а призвал проводить подобные процедуры назначения «более публично, чтобы люди знали». На что отреагировал спикер Филимонов, засыпав вопросами о том, что были ли проблемы «предоставления или участия в данном конкурсе», нарушил ли что-то Госсовет. Ответы предполагались однозначные, но Беккер уклонялся: наверное так, не знаю… Он не знал, как и многие, которые даже сегодня не нашли информацию о выдвижении на официальных сайтах Госсовета или Уполномоченного — она если и есть, то там, где никто не найдёт. Он узнал об этом от депутатов, кому положено знать по закону. Их уведомили.

Говоря о себе, Беккер заявил, что у него «много достижений, хотя это нескромно немножечко». Одна из самых значимых побед — первое место в конкурсе на лучшего преподавателя в Чувашии по итогам 2015 года. В планах — написание учебника по дискретной математике: «Очень много проектов. Почти ежедневно в буйной голове рождаются новые проекты». На вопрос о причинах выхода из ЛДПР, в которой он состоял 15 лет, беспартийный Беккер заявил, что «это мощнейшая политическая тренажёрка, очень многому научился, но хочу развиваться дальше, а там не вижу перспектив»: «Не согласен с руководством регионального отделения партии. Вижу, как прошли последние партийные мероприятия, — это всё было в ручном режиме. Недемократично и несправедливо».

Елена Сапаркина своё выступление начала многообещающе: «Вкратце хочу осветить, про себя рассказать немножко, чтобы не было недомолвок». И начала говорить о том, какое «важное значение имеет сохранение семейных традиций» «в условиях глобализации». Что «каждый ребёнок, согласно концепции о правах ребёнка, для полного и гармоничного развития его личности должен расти в атмосфере счастья, любви, внимания, заботы, понимания». «И в этом вопросе основную помощь оказывает социальная поддержка», — сказала Сапаркина, объясняя всему депутатскому корпусу, что «что такое социальная поддержка», приводя цифры по пенсиям, компенсациям, назначенным выплатам. Из трудовой биографии стало известно, что базовое образование у неё — юридическое и экономическое, а «профессиональный стаж в сфере социальной защиты 16 лет».

Лидер фракции справороссов Игорь Моляков напомнил о «позиции федерального центра», считающего, что пост детского омбудсмена «должен быть, прежде всего, не чиновничьим, а сосредоточением гражданского общества». Что демонстрирует Кремль, президент Путин, назначив сначала адвоката Павла Астахова, а затем — многодетную мать и православную общественницу Анну Кузнецову. «И сейчас хотят обмануть федеральный центр», — полагает политик.

Любые поползновения оппозиции на тему родственных связей тут же пресекались, даже если они напрямую Чувашии не касались. Заходя издалека, справоросс обратил внимание на скандал во время выборов во Франции, где «трепетно, щепетильно относятся к вопросам родства». Валерий Филимонов его моментально перебил, требуя говорить не о Франции, а позже выпалил, что «никто не даёт нам право залезать в грязное бельё, которое вытащили». Страшно подумать, как такая оговорочка, не дай Бог, может аукнуться на карьере нового спикера.

Но тему родственных связей Михаила Игнатьева и Елены Сапаркиной всё-таки подняли ‑ и сделал это его представитель в парламенте. С трибуны, чеканя каждое слово, высокопоставленный чиновник рассказывал элите азбучные истины. Мистер Очевидность зачитывал статьи из Семейного кодекса и закона о госслужбе, кто юридически является родственником… Такое издевательство образованная элита стойко выдержала, но пойди объясни простому народу, что племянница жены — не твоя родственница. В ряду оппозиции зашелестело: «Семейная Библия».

Кульминационным же моментом стала самая настоящая провокация Молякова в адрес Елены Сапаркиной: оппозиционер призвал совершить «мужественный поступок» и снять свою кандидатуру, так как «не уверена в том, что справлюсь», поскольку она работала не с детьми, а с бумагами. Среди шума и гвалта, поднявшегося в зале, раздавались и возгласы Сапаркиной, которую по-отечески успокаивал сидевший рядом омбудсмен Юрий Кручинин.

Такое буйство было неожиданным и вселяло уверенность в завтрашнем дне детей: Елена Сапаркина справится.

Она была предсказуемо избрана: за неё проголосовали 37 при троих «против». Сергея Беккера поддержали 5 парламентариев, 28 проголосовали «против», один воздержался.

В Госсовете у «Единой России» 37 мандатов, по три — у КПРФ и ЛДПР, два — «Справедливой России».

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