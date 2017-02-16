Советник главы МВД Украины хочет запретить «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Российские социальные сети содержат слишком много «антиукраинского контента»

Киев, , 21:52 — REGNUM Украинские власти считают, что российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» являются источниками «российской пропаганды». Об этом сегодня, 16 февраля, на брифинге заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Он заявил, что 2017 год на Украине станет годом защиты украинского информационного пространства от «российской пропаганды». Чтобы как можно лучше защитить украинское информационное пространство, Шкиряк предлагает заблокировать российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По мнению советника украинского министра внутренних дел, эти социальные сети содержат обширный «антиукраинский контент».

Шкиряк считает, что психологи в украинских школах должны объяснить учащимся, что пользоваться российскими социальными сетями очень вредно. Советник уверен[GK1], что все российские социальные сети контролируются ФСБ.

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