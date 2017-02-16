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Уголовное дело против Захара Прилепина завела служба безопасности Украины

Политика
Российского писателя обвиняют в участии в террористической организации и финансировании терроризма
Захар Прилепин
Dmitry Rozhkov
Захар Прилепин

Киев, 16 февраля 2017, 21:46 — REGNUM  Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело на российского писателя Захара Прилепина, майора вооруженных сил Донецкой народной республике (ДНР), сообщает пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Гитлянская на странице в Facebook сообщает, что в отношении Прилепина ведется «досудебное расследование по части один статьи 258−3 (участие в деятельности террористической организации) и части один статьи 258−5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины».

Напомним, российский писатель Захар (Евгений) Прилепин является автором таких книг как «Патология», «Санькя», «Грех», «Черная обезьяна», «Обитель» и лауреатом премии правительства России в области культуры за 2016 год. В настоящее время Прилепин занимает пост советника главы ДНР Александра Захарченко и заместителем командира одного из батальонов армии ДНР по воспитательной работе.

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