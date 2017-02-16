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Региональная политика после «чистки» губернаторского корпуса: круглый стол

Политика
Анонс

Москва, 16 февраля 2017, 21:26 — REGNUM  22 февраля в 12:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится десятое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Ситуация в регионах и региональная политика после обновления губернаторского корпуса».

Вопросы для обсуждения:

  • Кто ушел? Фундаментальные факторы, конъюнктурные причины, стилистика отставок.
  • Кто пришел? «Новые технократы» и «молодые управленцы»: вектор обновления губернаторского корпуса.
  • Новая региональная политика Кремля: кадровый аспект.

В ходе заседания будет представлен доклад АПЭК о ситуации в Москве и московских элитах.

Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Регистрация участников и аккредитация СМИ проводятся по электронной почте info@apecom.ru или телефону: +7 (499) 255-53-77.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономика и политическая ситуация в российских мегаполисах: круглый стол

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Пресс-центр ИА REGNUM
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