Региональная политика после «чистки» губернаторского корпуса: круглый стол
Москва, 16 февраля 2017, 21:26 — REGNUM 22 февраля в 12:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится десятое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Ситуация в регионах и региональная политика после обновления губернаторского корпуса».
Вопросы для обсуждения:
- Кто ушел? Фундаментальные факторы, конъюнктурные причины, стилистика отставок.
- Кто пришел? «Новые технократы» и «молодые управленцы»: вектор обновления губернаторского корпуса.
- Новая региональная политика Кремля: кадровый аспект.
В ходе заседания будет представлен доклад АПЭК о ситуации в Москве и московских элитах.
Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».
Регистрация участников и аккредитация СМИ проводятся по электронной почте info@apecom.ru или телефону:
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