На Украине могут запретить соцсеть"ВКонтакте» из-за угрозы терроризма

Киев, , 21:00 — REGNUM Украинские силовые структуры официально повысили уровень террористической угрозы в Киеве на 18−22 февраля. Об этом 16 февраля на брифинге заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает ИА REGNUM.

«В период, когда происходят массовые мероприятия с участием большого количества людей, безусловно, растет уровень террористической угрозы. В том числе мы говорим о том, что во время запланированных мероприятий 18−22 февраля уровень террористической угрозы будет повышен», — сказал Шкиряк.

По его словам, все правоохранительные органы — Нацполиция, СБУ, Нацгвардия, ГПУ действуют совместно, отработаны все необходимые меры для предотвращения любых провокационных действий.

При этом Шкиряк призвал заблокировать на Украине социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», поскольку группы в этих соцсетях призывают к госперевороту. «2017-й должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды. Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», которые сегодня полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами. Безусловно, надеюсь, что и Министерство образования также присоединится к этим процессам и будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей», — рассказал Шкиряк.

Кроме того, 16 февраля президент Украины Петр Порошенко в ходе торжественного собрания, посвященного Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, отметил опасность контента, распространяемого через группы российских соцсетей. «Враг сейчас пытается расшатать ситуацию в государстве изнутри. В своих интересах он хочет использовать и третью годовщину гибели «небесной сотни». Показательно, что в группах социальных сетей с такими показательными названиями как «Продолжение революции достоинства» или «Все на майдан», или «Украинская революция», или «Майдан 3:0» и многих других, которые распространяют призывы к массовым столкновениям. Вчера СБУ убедительно продемонстрировала, что администрирование всех этих сайтов (соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники» — прим. ИА REGNUM ) делается из Москвы. Это подтверждается результатами расследования», — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что СБУ допускает реализацию насильственного сценария на 8 мероприятиях из 18 к годовщине Майдана. Три из этих восьми мероприятий, по данным спецслужбы, организуются с территории России.

С сентября 2014 года социальная сеть «ВКонтакте» стала первой среди российских интернет-площадок, которую Роскомнадзор включил в свой реестр, созданный после вступившего в силу 1 августа 2014 года закона о блогерах. Это означает, что компания получила введенный этими нормами статус «организатора распространения информации».