Авигдор Эскин, , 20:42 — REGNUM

Встреча в Белом Доме между Президентом Дональдом Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху войдет в историю как конец идее «двух государств» на территории от Средиземного моря до реки Иордан. Депутат Кнессета от либеральной оппозиции Эрель Маргалит сделал сокрушительное заявление о полной победе «правых» в Израиле, отражая атмосферу траура в среде местного глобалистского меньшинства. Ему вторили мировые СМИ. В ходе пресс-конференции израильский премьер ни разу не упомянул идею «двух государств», а американский президент прямо сказал, что его администрация готова поддержать и идею одного государства, как и двух государств, если так будут лучше для израильтян и палестинцев.

Для осознания значимости произошедшего напомним, о каких территориях и о каких государствах мы говорим. Похоже, большая часть обсуждающих знает очень мало о самом предмете.

Скоро исполнятся сто лет со дня декларации Бальфура. Министр иностранных дел Британской империи объявил тогда, что полученная англичанами территория при делении остатков Оттоманской империи будет отдана еврейском народу для создания там национального очага. Речь идет о территории, включавшей не только территорию нынешнего Израиля, но также и Иордании. Это было утверждено Лигой нации, что дало юридический вес декларации Бальфура.

Однако британская благосклонность к еврейским жителям подмандаторной Палестины и к новым репатриантам сменилась на открытое нелюбие. Это выразилось в препятствовании возвращению иудеев на землю Иудеи и в имперской ставке на арабский мир. Между тем, конфликт между еврейскими и арабскими жителями подмандаторной Палестины усугублялся, что привело к международному вмешательству и решению ООН от 29 новября 1947 года о создании двух государств западнее реки Иордан — еврейского и арабского. Поскольку арабские страны и арабские жители подмандаторной Палестины не приняли этой резолюции, то она осталась не более чем рекомендательной, а юридическую силу сохранили решения Лиги наций, носившие изначально обязующий характер.

15 мая 1948 года была провозглашена независимость Израиля, вслед за чем разгорелась война с местным арабским населением и семью армиями арабских стран. В результате ратной схватки были зафиксированы границы еврейского государства в размерах 21 тысяч квадратных километров, а оставшаяся территория в 6 с половиной тысяч квадратных километров была незаконно оккупирована новосозданной Иорданией. И никто не говорил о надобе создания палестинского государства на этой территории вплоть до того, как она была занята Израилем в 1967 году.

Отметим, что Советский Союз сыграл решающую роль в образовании Израиля. И это не только голосование в ООН и историческая речь министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко. Москва поставляла оружие еврейским ополченцам через Чехословакию. Сегодня некоторые забывают о том, какую критически важную помощь предоставил тогда СССР зарождавшемуся Израилю. Ставшая позже главой государства Голда Меир говаривала, что без советской помощи Израиль бы не устоял.

В ходе шестидневной войны 1967 года Израиль нанес первым удар по Египту и по Сирии, объявив его вынужденным и превентивным. Арабские страны и СССР объявили действия израильтян агрессией. Однако военное сражение с Иорданией произошло после ее нападения на Израиль в эти же дни. В ходе баталий Израиль занял весь Синайский полуостров, Голанские высоты, а у Иордании отхватил Восточный Иерусалим с Западным берегом. В израильской и исторической терминологии эти территории в размерах шести с половиной тысяч квадратных километров именуются Иудеей и Самарией, однако иорданцы прозвали их Западным берегом, поскольку они находились на западе от реки Иордан, а основная территория Иордании — на восточном.

Отметим, что весь Синайский полуостров Израиль отдал Египту в рамках мирного соглашения, а Иордания отказалась от Иудеи и Самарии (Западного берега), но тут возникло требование о создании государства Палестина для арабских жителей. К приходу к власти Президента Трампа подавляющее большинство стран мира придерживалось мнения, что Израиль должен отдать эти территории под создание палестинского государства. Более того, Президент Обама активнейшим образом продвигал эту идею и довел отношения с Израилем до отметки неотступно докучливого кризиса.

За пятдесят лет израильского контроля над Иудеей и Самарией (Западным берегом) и Восточным Иерусалимом более полумиллиона евреев поселились там, составляя там уже более четверти населения. Эти шаги Израиля жестко осуждались администрацией Обамы, а также российским МИДом. Представитель России в ООН Виталий Чуркин высказал несколько месяцев назад опасение, что поселенческая политика Израиля может привести конфликт к невозвратной точке, когда создание двух государств станет нереальным.

Проницательное воззрение опытнейшего российского дипломата Чуркина подтверждалось не только фактом заселения этих территорий израильтянами, но и позицией арабов, называющих себя с середины шестидесятых годов палестинцами. Принятая международным сообществом и проталкиваемая Госдепом США мантра о двух государствах зашла в тупик, поскольку палестинская сторона требовала полной эвакуации израильских поселений и нулевого присутствия израильтян у себя. При этом палестинцы категорически не готовы признать Израиль еврейским государством. То есть, с одной стороны — палестинское моноэтническое государство, а с другой — Израиль как государство всех граждан, включая арабских. Это тот реальный тупик, в котором долгие годы находились переговоры.

Можно сказать, что формальное признание израильским премьером Нетаньяху идеи «двух государств» было вынужденным тактическим ходом под давлением тогдашнего Госсекретаря Хилари Клинтон. Знающие толк в израильской политике согласятся с тем, что нынешний премьер и подавляющее большинство израильских государственных деятелей никогда не верили в возможность решения конфликта через навязываемый американцами подход. Формальное согласие было дано при уверенности, что палестинская сторона никогда не признает Израиль еврейским национальным государством при требовании для себя моноэтничности. А это исключало изначально возможность договориться.

Похоже, Трамп и его окружение поняли, в чем прошиблись их предшественники. Похоже, что израильский премьер решил не кривить боле душой и ни слова не сказал о «двух государствах» на этот раз.

И что делать? Как выйти из тупика? Надо сказать, что было рациональное зерно в словах Нетаньяху о важности изначального сущностного примирения. При желании мира и добрососедского сосуществования можно предложить несколько путей формального примирения, которое будет приемлемо для обеих сторон. Однако без такого обоюдного настроя никакое соглашение не приведет к миру. Более того, опыт предыдущих попыток внедрения перемен приводил только к террору и кровопролитию. Этого не понимали все последние годы в Госдепе США.

Международные и арабские СМИ были сегодня единодушны в оценке заявления Президента Трампа: отказ от идеи «двух государств» обозначает начало новой эры в американской политике на Ближнем Востоке. Знаменательно, что никаких грозных слов не прозвучало в ответ на судьбоносное заявление Вашингтона в арабских странах. Они лучше других осознают неизбежность утери влияния вследствие падение стоимости и значимости нефти на мировом рынке. Действительно, палестинская проблема перестала будоражить арабских лидеров: есть у них заботы и кручины покруче.

Помимо отказа от госдеповской ортодоксии промахов и провалов, Трамп явно не собирается заниматься израильско-арабским узлом столь же тщательно, как его предшественники. Он оставит арену Израилю с высокой вероятностью последовательной поддержки ему издали, а параллельно усилит давление на Иран и участит удары по ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В этой связи следует выделить и подчеркнуть гигантский опыт российских дипломатов и их высокие профессиональные навыки работы в арабском мире. Именно они смогли бы сейчас, возможно, внести свой вклад в устранение враждебности между израильтянами и палестинцами. Несомненно, что российские дипломаты и эксперты превосходят во многом своих западных коллег в понимании Ближнего Востока.

Пример обоюдного выполнения секретных договоренностей между Россией и Израилем по Сирии показал не только Иерусалиму, но и всему миру, что Москва — надежный и заслуживающий доверия партнер. Поэтому России уготовано важное место в реализации плана сущностного замирения на Ближнем Востоке. Россия умеет быть страной-миротворцем.

Главное, что Трамп поможет понять всему миру: нельзя установить мир между двумя соседями, ежели один стремится токмо к истреблению противника, а в мирных соглашениях видит промежуточные пункты на пути к цели. Никакие схемы двух, тех или четырех государств не помогут людям жить в мире, покуда они сами не хотят мира. Кажется, что это очень просто. Да, но почему-то доселе мировое сообщество не подумало об этом…