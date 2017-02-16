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CNN: Организаторы женских маршей в США назвали дату всеобщей забастовки

Политика
Запланировано около 100 крупных митингов
Марш женщин в Вашингтоне
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Марш женщин в Вашингтоне

Вашингтон, 16 февраля 2017, 20:41 — REGNUM  Организаторы женских маршей в Вашингтоне назвали дату проведения всеобщей забастовки, получившей название «День без женщин», сообщает 16 февраля CNN.

Всеобщая забастовка назначена на 8 марта, Международный женский день, заявили представители организации Women’s March.

«Мы увидели, что произошло, когда в январе миллионы людей собрались вместе. Теперь мы знаем, что наша армия любви значительно превосходит армию страха, жадности и ненависти», — говорится в заявлении организаторов.

Ожидается, что в общей сложности на территории США и за рубежом пройдет около 100 крупных митингов.

Напомним, после инаугурации президента США Дональда Трампа, которая прошла 20 января текущего года, в разных городах США в марше за права женщин приняло участие в общей сложности около двух миллионов человек. Митинги, прошедшие в США, поддержали и за рубежом. Всего в женских митингах по всему миру приняло участие около 5 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Организаторы женских маршей в США наращивают свою активность — СМИ

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