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Сергей Кургинян: «Народ — расходный материал для элиты»

Политика
Ресталинизация как ответ на связь между антисталинщиной и радикальными реформами

Москва, 16 февраля 2017, 20:39 — REGNUM  Сталин на самом деле был диктатором и в его делах были огромные издержки, признал лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян в эфире передачи «Поединок» на телеканале «Россия 1» 16 февраля. Только эти издержки не надо раздувать до безумия, отметил он.

«Не надо говорить о десятках миллионов жертв, потому что их нет. И того, что есть достаточно. Я знаю, зачем их раздувают, чтобы внушить народу комплекс неполноценности», — подчеркнул политолог.

Также он призвал говорить не только об издержках, но и о заслугах Сталина, в частности, о победе над фашистской Германией: «Надо же иметь совесть, нужно до конца договаривать, что происходит».

«Как только Сталин умер, элита вздохнула и сказала: «Ну, слава Богу, поживём для себя!». Ведь что такое хрущёвский съезд и всё прочее? Это стремление элиты защитить себя любой ценой. Были введены все правила, по которым никогда больше никакое ГБ никакой диктатор на элиту не посягнёт. После этого расстрел в Новочеркасске. После этого — расстрел в Грузии. После этого — всё остальное. Потому что народ — расходный материал, прежде всего для элиты», — отметил Сергей Кургинян.

Последствия такого отношения элиты к массам не заставили себя ждать. «Народ чувствует, что этой элите он не нужен полностью. И последнее, что он чувствует, что те, кто эту сталинщину разогнал, орали, что Сталин плохой, они устроили такое, что теперь все говорят: «Слушайте, так это вы ругаете Сталина, это вы? Ну, так значит, Сталин хороший!», — сказал Сергей Кургинян.

«Вы создали эту корреляцию, связь, между антисталинщиной и вашими радикальными реформами. Теперь в связи с этим появляется ресталинизация, потому что говорят: «Ничего хуже этих быть по определению не может», — отметил Кургинян.

Лидер «Союза правых сил» Леонид Гозман в ответ заявил, что многие диктаторы пришли по запросу людей. По его словам, осознанная политическая линия — это поднимать диктаторов на щит и заявлять, что без диктатуры жить невозможно.

Также в ходе передачи зашла речь о покаянии. Один из зрителей отметил, что участники знаменитого ХХ съезда КПСС обвинили Сталина, но не покаялись, хотя сами активно участвовали в репрессиях. Касаясь инициаторов и проводников радикальных реформ в России 1990-х, Кургинян сказал, что в 1990-х они ломали людей через колено и в этом и надо повиниться. Гозман же не согласился с этим и заявил, что 1990-е были «временем спасения страны» и «нулевого цикла строительства». По его словам, в середине 1990-х начался небольшой экономический рост, а современная Россия стоит на фундаменте, заложенном именно в то время.

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