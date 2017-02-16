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Президент Уругвая пригласил Владимира Путина в русский город Сан-Хавьер

Политика
В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с президентом Уругвая Табаре Васкесом
Табаре Васкес, Владимир Путин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Табаре Васкес, Владимир Путин

Москва, 16 февраля 2017, 20:13 — REGNUM  В Москве состоялась официальная встреча президента России Владимира Путина с президентом Уругвая Табаре Васкесом. «Уругвай — надежный партнер России в странах Латинской Америки», заявил Владимир Путин. В свою очередь, Табаре Васкес назвал российский народ братским и заявил о стратегической важности развития диалога Уругвая с Россией.

Отметим, что заявление президента Уругвая о том, что российский народ — братский народ для Уругвая, не просто красивая метафора. Выходцы из России занимают четвертое место среди народов, населяющих эту страну. И именно в Уругвае находится единственный в Южном полушарии город, более 90 процентов населения которого составляют русские переселенцы, — Сан-Хавьер.

Президент Уругвая Табаре Васкес пригласил главу российского государства Владимира Путина посетить его страну, чтобы вместе побывать в городе Сан-Хавьер. Он отметил важность того, что эти семьи привезли в Уругвай свою культуру, свои традиции, свой образ жизни, чем обогатили его культуру. «Они нас многому научили», — отметил Васкес, комментирует Интерфакс.

Лидеры России и Уругвая обсудили в ходе переговоров все сферы сотрудничества: от экономики до обороны. «Были обсуждены перспективы реализации совместных проектов в сфере энергетики. В частности такие компании как «Газпром», «Силовые машины» могли бы принять участие в модернизации уругвайских гидроэлектростанций и поставках необходимого сырья», — считает президент РФ. Россия предложила Уругваю рассмотреть возможность закупок самолетов Sukhoi Superjet 100 и «МС-21», сообщает «Российская газета».

Одна из основных целей визита уругвайской делегации — привлечение инвесторов для реализации Национального плана развития инфраструктуры, сообщало ранее La Radio del Sur.

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