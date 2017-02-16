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Аксёнов уволил начальника Госстройнадзора в Крыму

Политика
Глава Крыма уволил Сергея Тимощенко за слабую борьбу с незаконным строительством в республике
Закон
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Закон

Симферополь, 16 февраля 2017, 20:03 — REGNUM  Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об увольнении начальника службы государственного строительного надзора республики Сергея Тимощенко из-за слабого противодействия его ведомства незаконной застройке полуострова. Об этом глава Крыма написал на своей странице в Facebook.

«К сожалению, этот господин являлся не начальником, а вольным созерцателем того, как на территории Крыма идет незаконное строительство. Даже несмотря на массовые жалобы крымчан, от него не было никакой реакции», — написал Аксёнов.

По его мнению, первоочередная цель и главная задача службы — контролировать соблюдение требований, предусмотренных законодательством РФ и местными законами республики для объектов капитального строительства.

«Однако товарищ Тимощенко от данных полномочий, по сути, самоустранился, а во всех бедах винил другие службы и ведомства. Остается резюмировать: Служба государственного строительного надзора Республики Крым практически не работает. Не хочу всех подводить под одну гребёнку и понимаю, что люди не везде одинаковые, но получается, что никаких инициатив от службы для того, чтобы исправить ситуацию, не поступало», — подчеркнул глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму уволили начальника службы автомобильных дорог республики и заместителя главы Крыма по вопросам строительства автодорог и реализации ФЦП по развитию полуострова — за то, что чиновники не справились с обязанностями.

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