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Эди Рама: Албания и Косово объединят свои посольства за рубежом

Политика
«Если кто-то видит в этом факте идею Великой Албании, это его проблема...»

Тирана, 16 февраля 2017, 19:17 — REGNUM  Албания и Косово в перспективе намерены объединить свои зарубежные дипломатические учреждения. Об этом 16 февраля заявил премьер-министр Албании Эди Рама, передаёт издание «Коха диторе».

«Рано или поздно, Албания и Косово будут иметь общие посольства за рубежом», — сказал албанский премьер. При этом он заверил, что «в этом нет вопроса о Великой Албании». «Если кто-то видит в этом факте идею Великой Албании, это его проблема», — подчеркнул Эди Рама. По его словам, создание общих посольств позволит сократить расходы, а также «будет способствовать сближению людей».

Отметим, что идея образования «Великой Албании» регулярно звучит в последние годы, поддерживается США и используется властями в Тиране для шантажа Европейского союза. Так, ранее Эди Рама заявлял, что «объединение Албании и Косово неизбежно», и вопрос состоит лишь в том, произойдёт ли это объединение «через совместную интеграцию в ЕС», либо станет реакцией на «слепоту и лень Евросоюза».

Впервые идея объединения всех территорий с превалирующим албанским населением была сформулирована в 1878 году делегатами Албанской (Призренской) лиги. В принятой ими программе значились такие пункты, как «объединение всех населённых албанцами территорий в одну провинцию» и «борьба до последней капли крови против какой-либо аннексии албанских территорий».

Помимо южных регионов Сербии, включая Косово и Прешевскую долину, идеологи албанского национализма грезят о присоединении северо-западных районов Македонии, южных регионов Черногории, а также и северных районов Греции. В годы Второй мировой войны фашистами к Албании были присоединены все балканские земли, на которых проживали албанцы.

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На данный момент регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств-членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

На сегодняшний день дипломатические миссии Косово имеют на своей территории около двух десятков стран, среди которых США, Турция, ряд государств Евросоюза.

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