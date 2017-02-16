Турция: США не настаивают на участии отрядов YPG в освобождении Ракки

Представители YPG заявили, что не допустят продвижение турецких военных в направлении Ракки

Анкара, , 19:17 — REGNUM Новая администрация США готова применить более гибкий подход к урегулированию в Сирии и не настаивает на участии курдских отрядов самообороны YPG в операции по освобождению Ракки от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил министр обороны Турции Фикри Ышык, сообщает 16 февраля Reuters.

«Новая администрация США проявляет другой подход к данному вопросу. США больше не настаивают на том, что в операции, безусловно, должны участвовать отряды YPG. Они еще не приняли окончательного решения», — заявил Ышык.

«Если мы хотим, чтобы операция по освобождению Ракки прошла успешно, то необходимо опереться на арабские силы в данном регионе и исключить участие YPG», — добавил глава военного ведомства Турции.

Напомним, курдские отряды народной самообороны YPG входят в состав Сирийских демократических сил (СДС). Помимо YPG в СДС входят отряды арабской оппозиции. США поддерживают СДС поставками вооружений, несмотря на протесты Анкары, указывая на то, что поставки идут исключительно отрядам арабской оппозиции.

Ранее представители курдских отрядов YPG заявили, что не допустят продвижение турецких войск в направлении Ракки.

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