Лавров рассказал, когда состоится встреча Путина с Трампом

Пока что лидеры России и США говорили только по телефону

Бонн, Германия, , 19:02 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоится тогда, когда оба политика сочтут это возможным. Такое заявление Лавров сделал по итогам переговоров с новым государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, которые прошли сегодня, 16 февраля, в Бонне (Германия).

В германском городе Бонн сегодня проходит саммит глав внешнеполитических ведомств «Большой двадцатки» (G20). В рамках этого саммита состоялась первая встреча Лаврова с новым государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Встреча проходила за закрытыми дверями и её подробности не разглашаются.

По итогам встречи, Тиллерсон заявил, что переговоры были продуктивными. Лавров, в свою очередь, отметил, что тема антироссийских санкций на перегворах не затрагивалась.

Журналисты также спросили Лаврова, когда может состоятся встреча Путина с Трампом. На это Лавров ответил: «Договорились о том, что будем продолжать контакты, у нас будет целый ряд возможностей в течение ближайших месяцев. Будем исходить из того, что, когда президенты сочтут возможным, состоится и встреча президента Путина и президента Трампа».