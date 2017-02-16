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Лавров: на переговорах с Тиллерсоном антироссийские санкции не обсуждались

Политика
Тиллерсон назвал встречу с Лавровым продуктивной
Санкции против России
torange.biz
Санкции против России

Бонн, Германия, 16 февраля 2017, 18:33 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что на прошедших переговорах с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном не затрагивалась тема антироссийских санкций. Такое заявление он сделал журналистам по итогам встречи с Тиллерсоном в Бонне (Германия) сегодня, 16 февраля.

В Бонне проходит встреча глав внешнеполитических ведомств «Большой двадцатки» (G20). В рамках этого саммита министр иностранных дел России Сергей Лавров провел свои первые переговоры с новым государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Подробности встречи не приводятся. По её завершению, Тиллерсон заявил, что переговоры с Лавровым были «продуктивными». Также госсекретарь подчеркнул, что США будут отстаивать свою позицию в отношениях с Россией по вопросам, в которых взгляды двух стран не сходятся.

Журналисты спросили у Лаврова, обсуждался ли на встрече вопрос антироссийских санкций.

«Нет, вопрос санкций не обсуждался. Мы санкции не обсуждаем, мы исходим из того, что это аномалия и те, кто к санкциям прибегал, должны оценить для себя, насколько это эффективно, насколько это отвечает нормальному общению между государствами и насколько стремление искусственно политизировать ту или иную тему отвечает интересам самих государств, которые к этому прибегают», — ответил Лавров журналистам.

Напомним, ранее российское руководство не раз заявляло, что антироссийские санкции — это инициатива западных стран, и Москва никогда не будет торговаться или идти на уступки для отмены этих мер. Что касается российских контрмер, объявленных в ответ на санкции, то Москва не будет их снимать в одностороннем порядке.

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