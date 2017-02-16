Лавров перед встречей с Тиллерсоном: РФ не вмешивается в дела других стран

Бонн, Германия, , 18:22 — REGNUM На первой встрече нового государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым произошел досадный инцидент. Об этом сегодня 16 февраля, сообщает телеканал RT.

Встреча Лаврова с Тиллерсоном проходит в Бонне (Германия), «на полях» встречи глав внешнеполитических ведомств G20. Это первая встреча Тиллерсона с российским министром иностранных дел после того, как он стал американским государственным секретарем.

Тиллерсон, встретившись с Лавровым, намеревался сказать пространную приветственную речь, но успел сказать только это: «Спасибо, господин Лавров, мне также приятно вас видеть». После этих его слов организаторы встречи от американской стороны прервали его и попросили журналистов покинуть помещение.

Репортеры почувствовали некую недосказанность со стороны Тиллерсона и не стали сразу подчиняться организаторам. Тем не менее ничего другого Тиллерсон уже не сказал.

Правда, известный американский журналист агентства Associated Press Мэттью Ли (известен исключительно в России благодаря своим каверзным вопросам, адресованным к Дженнифер Псаки, которая когда-то была официальным представителем Госдепа США) успел спросить министра иностранных дел России Лаврова о том, обеспокоены ли в Москве «турбулентностью» в Вашингтоне, и влияет ли она на российско-американские отношения.

Глава МИД РФ обозначил четкую позицию Москвы по этому вопросу: «Вы должны понимать, что мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств». Также Лавров добавил, что в ходе переговоров с Тиллерсоном он рассчитывает определить, каким образом выстраивать дальнейшую работу с новой американской администрацией.

Также известно, что Лавров и Тиллерсон в ходе переговоров затронут вопросы, которые ранее подняли в своем телефонном разговоре президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп.