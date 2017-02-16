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Леноблизбирком возглавил экс-заместитель Дрозденко Михаил Лебединский

Политика
Его кандидатура была поддержана единогласно

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 16 февраля 2017, 18:20 — REGNUM  Бывший вице-губернатор Ленинградской области Михаил Лебединский в результате процедуры тайного голосования избран председателем избирательной комиссии Ленинградской области. Его кандидатура была поддержана единогласно. Об этом сегодня, 16 февраля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Леноблизбиркома.

За кандидатуру Михаила Лебединского в ходе тайного голосования проголосовали 11 членов избирательной комиссии из 12 присутствовавших (всего их 14). Один бюллетень был признан недействительным, сообщили в пресс-службе Леноблизбиркома.

Ранее эта кандидатура была согласована на должность главы Леноблизбиркома Центральной избирательной комиссией РФ. Решение о делегировании Лебединского в состав избиркома принял губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, в начале февраля свои полномочия председателя Леноблизбиркома досрочно сложил Владимир Журавлев в связи с переходом на должность проректора по работе с филиалами ЛГУ им. Пушкина.

Отметим, на заседании в Леноблизбиркоме, в рамках которого было принято решение о назначении Лебединского, присутствовали и выступили вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Сергей Перминов, а также заместитель председателя Законодательного собрания Ленобласти Дмитрий Пуляевский.

Ранее Михаил Лебединский работал в должности вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства Ленобласти, являлся председателем комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК согласовал Лебединского на пост главы избиркома Ленобласти

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