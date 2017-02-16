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Боевика «Джебхат ан-Нусры»* осудили на семь лет в Петербурге

Политика
Гражданин России киргизского происхождения воевал в Сирии
Суд
George Hodan
Суд

Санкт-Петербург, 16 февраля 2017, 18:15 — REGNUM  Уроженец Киргизии, гражданин России Исламжон Захидов осужден Московским окружным военным судом на выездном заседании в Петербурге за преступления террористического характера к семи годам лишения свободы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

19-летний Захидов выехал в Сирию, где прошел обучение и воевал на стороне террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Весной 2016 года Захидов выехал из Сирии в Турцию. Там он был задержан за нарушение визового режима и депортирован в Россию. По прилету в РФ его задержали сотрудники органов ФСБ.

Захидов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («организация деятельности террористической организации и участие в такой организации») и ст. 205.3 УК РФ («прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

Гособвинение просило суд приговорить Захидова к 10 годам лишения свободы. Однако суд нашел смягчающие вину обстоятельства.

Расследование по делу Захидова проводила следственная служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На территории России Захидов ранее проживал, главным образом, в городе Сыктывкар Республики Коми.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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