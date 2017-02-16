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Пушилин угрожает начать войну за воду, если ВСУ не покинут ДФС

Политика
ДНР призвала украинские войска отойти от Донецкой фильтровальной станции на 1,5 км

Донецк, 16 февраля 2017, 18:09 — REGNUM  Военное командование Украины сознательно нарушает договоренности о недопустимости пребывания военнослужащих в районе Донецкой фильтровальной станции. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 16 февраля заявил председатель Народного совета ДНР, постоянный полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

«Нас особенно смущает то, что подразделения ВСУ нарушают достигнутые договоренности на местном уровне в марте 2016 года о недопустимости пребывания любых военнослужащих в радиусе 1,5 км в районе Донецкой фильтровальной станции. И здесь мы видим очень серьезную опасность, что в любой момент украинские силовики могут спровоцировать новое обострение конфликта», — считает Пушилин.

По его словам, украинская сторона вынуждает ДНР применить силу из-за ситуации вокруг ДФС. «Сотрудники ДФС из-за этой ситуации вынуждены ночевать в подвалах. Работа станции восстановлена, но говорить о полной безопасности сотрудников пока не приходится именно из-за действий Украины. Поэтому этот вопрос будет и дальше обсуждаться (на встрече в Минске — прим. ИА REGNUM), будет продолжен поиск решения. Но пока решения не силовым путем не видно», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года украинские войска в ходе «ползучего наступления» приблизились к району ДФС и расположили боевые позиции в 200 м от стратегического водного объекта.

Напомним, 16 января пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook проинформировала о том, что с начала 2017 года ЛНР начала оплачивать Украине поставки воды. «В рамках экономической подгруппы продолжается работа по стабилизации водоснабжения Луганской области. Заработал механизм расчета за поставленную в ОРЛО воду, включая погашение задолженности. С начала января 2017 года на счет Попаснянского водоканала поступило 20 миллионов гривен (734 тыс долл). Следует подчеркнуть, что погашение задолженности происходит исключительно в рамках украинского законодательства и украинского правового поля», — написала Олифер.

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