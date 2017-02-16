Россия и Филиппины обсудили двустороннее военное сотрудничество

Делегация Совбеза России обсудила на Филиппинах вопросы военного и военно-технического взаимодействия

Манила, , 18:04 — REGNUM Делегация Совета безопасности РФ во главе с его председателем Николаем Патрушевым обсудила с руководством Филиппин вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба Совета безопасности России.

Это первые российско-филиппинские консультации по вопросам региональной и международной безопасности. В ходе них рассматривались перспективы антитеррористического и антинаркотического взаимодействия, транснациональной преступности, военно-технического сотрудничества и вопросы береговой охраны.

Были обсуждены различные аспекты российско-филиппинского сотрудничества в сфере региональной и международной безопасности, а также основные вызовы и угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В состав российской делегации вошли сотрудники МИД РФ, Минобороны РФ, МВД РФ и сотрудники аппарата Совета Безопасности. С филиппинской стороны в переговорах участвовали Генеральный директор Совета национальной безопасности Республики Филиппины Хермогенес Эсперон, министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана, министр внутренних дел Исмаэль Суэно, а также представители силовых и правоохранительных ведомств.

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