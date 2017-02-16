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Пушилин признал, что блокада Донбасса закончится вооруженным переворотом

Политика
«Украинские власти опасаются силового варианта снятия экономической блокады с отдельных регионов Донбасса, поскольку боятся спровоцировать массовое противодействие со стороны радикалов»

Киев, 16 февраля 2017, 17:39 — REGNUM  

Сегодня в Киеве происходит попытка очередного государственного переворота с привлечением радикальных сил, стремящихся прийти к власти. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 16 февраля заявил председатель Народного совета ДНР, постоянный полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

«Для смены власти в Киеве были задействованы праворадикальные силы, которые сыграли практически главную роль в государственном перевороте, сейчас же их пытаются постепенно «отодвинуть» от власти. Самое страшное, что эти люди имеют определенный опыт и главное — большое количество оружия, что позволяет им навязывать свои условия», — сказал Пушилин, комментируя причины и возможные последствия блокады поставок угля из ДНР и ЛНР отдельными украинскими политическими силами.

По его словам, украинские власти опасаются силового варианта снятия экономической блокады с отдельных регионов Донбасса, поскольку боятся спровоцировать массовое противодействие со стороны радикалов. При этом Пушилин признал наличие негативных последствий от блокады для экономик Украины и народных республик.

«Эти действия вредят как Украине, так и республикам. В данном случае обе стороны заинтересованы в сотрудничестве по вопросу угля, поскольку для нас Украина — самый крупный покупатель, мы же для Киева — самый приемлемый поставщик в плане возможных объемов и ценовой политики», — напомнил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года радикалы при поддержке парламентских фракций «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционных народных депутатов Семена Семенченко, Владимира Парасюк начали экономическую блокаду Донецка и Луганска. По состоянию на 16 февраля в Донбассе заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие Украину и отдельные регионы Донбасса. При этом указанная транспортная развязка является ключевой для поставки угля на склады украинских ТЭС. Результатом действий «активистов» стало объявление правительством Украины чрезвычайного положения в энергетике из-за острой нехватки угля. «Блокадники» требуют освободить украинских пленных солдат из плена ДНР, а также начать борьбу с контрабандой.

Напомним, 16 февраля парламентская фракция «Оппозиционные блок» и президент Украины Петр Порошенко призвали «активистов» разблокировать железнодорожное сообщение с Донбассом. При этом Оппоблок назвал активистов, которые блокируют железнодорожное сообщение, «преступниками» и «незаконными вооруженными формированиями». «Не желая применять закон в отношении преступников, устроивших блокаду, власть поставила под угрозу нормальную жизнь украинцев. Введение Кабмином чрезвычайного положения в энергетике свидетельствует, что власть предпочитает оставить жителей целого ряда областей без электричества и тепла вместо того, чтобы остановить беспредел незаконных вооруженных формирований», — отметили в «Оппозиционном блоке».

Фракция требует отменить режим ЧП в энергетическом секторе и восстановить его стабильную работу. «Блокаду в Донбассе необходимо прекратить, а ее участники должны понести уголовную ответственность. Если этого не произойдет, власть будет отвечать за бездействие перед своими гражданами», — обещают в ОБ.

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