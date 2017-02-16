В Госдуме разработают закон о робототехнике

Россия может стать первой в мире страной, где будет разработан подобный закон

Москва, , 17:40 — REGNUM На одном из первых заседаний Совета при председателе Госдумы по законодательному обеспечению развития цифровой экономики эксперты могут обсудить идею концепции законопроекта о робототехнике, сообщается на сайте Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с сооснователем Mail.Ru Group, основателем Grishin Robotics Дмитрием Гришиным, которому было предложено войти в состав Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

Участники встречи обсудили вопрос создания условий для перспективного развития отрасли робототехники.

Россия может стать первой страной в мире, где будет разработан закон о робототехнике, отметил Гришин. «Сейчас эта отрасль находится в самом начале развития и если мы не упустим момент, то можем стать привлекательной страной для инвестиций в этом секторе», — сказал он.

Создаваемый Совет должен стать экспертной площадкой в сфере законодательного регулирования динамично развивающихся отраслей, поддержал инициативу Володин. «На одном из первых заседаний Совета мы предложим обсудить идею концепции законопроекта о робототехнике», — отметил он.

Во встрече также принял участие председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин («Справедливая Россия»).

О том, что выработку законопроектов, регулирующих взаимоотношения робота и человека, необходимо начать в России, Володин говорил в Иннополисе, находясь с рабочей поездкой в Татарии.

Читайте ранее в этом сюжете: Состав совета по развитию цифровой экономики в ГД определится к 1 марта