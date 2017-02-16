Сейм Латвии одобрил отказ от уголовного преследования военнослужащих США

Рига, , 17:12 — REGNUM Сейм Латвии концептуально одобрил законопроект, предусматривающий отказ от уголовного преследования военнослужащих США на территории Латвии, сообщает LETA. Соответствующая норма включена в законопроект «О государственном договоре о сотрудничестве между Латвией и США в сфере обороны».

Договор предполагает, что Латвия отказывается от права уголовного наказания размещенных на территории страны военнослужащих армии США. Наказание за уголовные преступления передается американской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 января 2017 года Латвия и США подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны, который оговаривает условия пребывания американского контингента на территории Латвии.

Напомним, ранее подобное решение принял Сейм Литвы.

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