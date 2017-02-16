Правительство Ливии запросило поддержку у НАТО

Брюссель, , 17:02 — REGNUM Правительство Национального Единства в Триполи направило запрос в НАТО о предоставлении помощи вооруженным силам страны и организации военной подготовки ливийских солдат, сообщает 16 февраля Reuters.

«Этот запрос … мы получили вчера. Мы только начали думать о том, какую поддержку мы могли бы предложить. Запрос содержит просьбу о помощи в обеспечении безопасности и организации военных учреждений», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, в настоящий момент Правительство Национального Единства, признанное ООН законной властью Ливии, де-факто контролирует только Триполи. Правительство ведет войну с исламистами «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (организации, деятельность которых запрещена в РФ), восток страны контролируется «Ливийской национальной армией» генерала Халифы Хафтара.

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