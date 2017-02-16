Мэттис не стал отвечать Шойгу

Брюссель, , 17:01 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис не стал отвечать на слова министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу по вопросу выстраивания российско-американского диалога.

Мэттис находится в Брюсселе, где проходит встреча министров обороны стран-членов военного блока НАТО. На этой встрече глава Пентагона заявил, что Запад должен вести диалог с Россией исключительно с позиции силы. Именно с позиции силы дипломаты западных стран должны вести переговоры с Россией подчеркнул Мэттис.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу ответил Мэттису на его заявление. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что Москва готова выстраивать отношения с США, но попытки диалога с позиции силы бесперспективны. Также Шойгу заявил, что Москва ждет разъяснений позиции американской стороны и конкретно заявления Мэттиса.

Глава Пентагона услышал слова Шойгу, но не посчитал нужным разъяснять свою позицию. В Брюсселе сегодня, 16 февраля, журналисты спросили Мэттиса, ответит ли он на заявление Шойгу.

«Я не вижу оснований отвечать на российские заявления. Я могу сказать лишь, что НАТО — это альянс, готовый защищать свои принципы и наш образ жизни», — сказал министр обороны США.

Известно, что Мэттис выступает за сохранение антироссийских санкций и продолжение конфронтации с Москвой.