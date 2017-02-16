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Евросоюз выделит Киргизии свыше 4,3 млрд рублей грантовых средств

Политика
Киргизский лидер обсудил с европейскими чиновниками предстоящие президентские выборы

Бишкек, 16 февраля 2017, 16:58 — REGNUM  В рамках рабочего визита президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Бельгию сегодня, 16 февраля, подписаны соглашения, в соответствии с которыми Европейский союз в течение 7 ближайших лет предоставит киргизскому правительству гранты на общую сумму в €72 млн (более 4,32 млрд рублей).

Отмечается, что первый транш включает в себя €12 млн (720,3 млн рублей), которые будут направлены на проведение реформы судебной системы этой среднеазиатской страны, а также еще €10 млн (600,2 млн рублей) предназначенных для реализации проектов по развитию сельскохозяйственной отрасли Джалал-Абадской области.

Во время поездки в Евросоюз киргизский лидер провел переговоры с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Европейского совета Дональдом Туском и Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

«В ходе встреч стороны обсудили ход реализации конкретных договоренностей по дальнейшему развитию двусторонних отношений по широкому спектру вопросов. Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно предстоящих в текущем году в Киргизии президентских выборов», — уточнила пресс-служба главы киргизского государства.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2016 году Европейский союз выделил правительству Киргизской Республики на грантовой основе €34,5 млн (свыше 2,07 млрд рублей по текущему курсу). Из этой суммы €24,5 млн (более 1,47 млрд рублей) были потрачены на усовершенствование избирательной системы и сектора образования, а также на развитие социальной защиты.

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