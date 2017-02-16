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«Единая Россия» исключила из партии Марию Максакову

Политика
Экс-депутат Госдумы призналась в наличии второго гражданства

Москва, 16 февраля 2017, 16:56 — REGNUM  Президиум московского отделения «Единой России» исключил из партии экс-депутата Госдумы Марию Максакову. Решение принято единогласно.

Максакову исключили из-за нарушения ею закона «О политических партиях» и из-за утери связи с городской партийной организацией, рассказал журналистам секретарь Московского отделения «Единой России» Андрей Метельский.

Вместе с тем оперная певица Максакова не исключает своего трудоустройства в Киевском оперном театре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Максакова в интервью СМИ призналась, что у нее есть второе гражданство — Германии. При этом, по ее словам, в «Единой России» знали об этом обстоятельстве и, когда Мария Максакова прошла в Госдуму VI созыва, хотели, чтобы она отказалась от второго гражданства.

Оперная певица является супругой экс-депутата от КПРФ Дениса Вороненкова, которому заочно предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Главное следственное управление СКР объявило его в федеральный розыск.

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