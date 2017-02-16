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В ситуации с Вороненковым риски для нижегородских коммунистов незначительны

Политика
«Ядерный электорат КПРФ удерживает идея, а не персональный состав политиков, спекулирующих на идеях ради собственного благополучия»

Нижний Новгород, 16 февраля 2017, 16:54 — REGNUM  В ситуации с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым репутационные риски для нижегородского отделения КПРФ очень незначительны. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Евгений Семенов, комментируя ситуацию с уголовным делом в отношении бывшего депутата Госдумы, его отъездом на Украину и резкими заявлениями в адрес России.

«Во-первых, полагаю, что мнения нижегородских коммунистов никто не спрашивал, когда принимали решение в каком регионе и округе избираться Вороненкову. Не их решение и не их ответственность», — отметил политолог.

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«Во-вторых, ядерный электорат КПРФ удерживает идея, а не персональный состав политиков, спекулирующих на идеях ради собственного благополучия. Если партии-конкуренты не разыграют карту Вороненкова перед выборами, то эта история к следующим выборам практически выветрится из памяти избирателей», считает Семенов.

В Нижегородской области фракция КПРФ в региональном Законодательном собрании длительное время была заметна в информационном поле за счет противостояния с областным правительством и партией власти при разработке и принятии законопроектов. После выборов 2016 года группа так называемых «городских депутатов» во главе с бывшим главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным вытеснила КПРФ с позиций главных оппозиционеров. Коммунисты хоть и вошли в эту группу «городских», но их участие стало менее заметно.

Говоря о том, какие последствия могут сложиться для коммунистов в этой ситуации к следующим выборам, Семенов напомнил, что конвергентные процессы в партийно-политическом поле «начались не вчера и не в Законодательном собрании Нижегородской области»: «Партии-конкуренты всегда заключали сделки, создавали союзы, альянсы, ради тех или иных целей. Нередко эти цели носили и носят чисто коммерческий характер».

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«Но подобные союзы никогда не отличались долговечностью и легко разрывались, когда менялась конъюнктура. Нельзя исключать того, что нижегородские коммунисты стройными рядами выдут из сообщества «городских», как только смениться ветер. Это может произойти значительно раньше, чем возникнут следующие выборы», — считает политолог.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 февраля 2017 года стало известно, что оперная певица Мария Максакова и ее супруг, бывший депутат Государственной думы от КПРФ Денис Вороненков, бежали на Украину, чтобы избежать российского правосудия.

На следующий день СМИ сообщили о том, что Вороненков объявлен в федеральный розыск. Бывшему депутату заочно предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. При этом расследование в отношении Вороненкова, ранее входившего в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, удалось активизировать только после сложения им полномочий.

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Оказавшись на Украине, Вороненков дал интервью местным СМИ, в которых жестко раскритиковал систему власти в современной России и ее президента.

В 2016 году Вороненков повторно пытался избраться в Госдуму от КПРФ по одномандатному округу в Нижегородской области, но проиграл выборы.

В регионе больше всего он запомнился активной рекламной кампанией и сувенирными значками «Дети войны», которые раздавал пенсионерам.

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