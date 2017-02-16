Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон начали переговоры в Бонне

Это первая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона

Бонн, Германия, , 16:37 — REGNUM Первая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона началась в Бонне, сообщает RT.

Уточняется, что Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров в ходе переговоров планируют обсудить сотрудничество России и США в различных вопросах, в том числе в борьбе с международным терроризмом. Ранее сообщалось, что Тиллерсон собирался затронуть тему антироссийских «крымских санкций».

Стоит отметить, что в Бонне с 15 по 17 февраля проходят заседания министров иностранных дел «Большой двадцатки». Следом за этим, на 17−19 февраля, в Мюнхене запланирована конференция по безопасности.

Пока неизвестно, состоится ли встреча Сергея Лаврова со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, который ранее выражал надежду увидеться с министром иностранных дел России в Бонне, где пройдёт встреча глав МИД государств, входящих в G20.

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