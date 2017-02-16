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Кремль назвал повестку встречи Путина с президентом Уругвая

Политика
Табаре Васкес прибыл в Россию с трехдневным визитом

Москва, 16 февраля 2017, 16:34 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 16 февраля, встретится с президентом Уругвая Табаре Васкесом. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Путин намерен обсудить с Васкесом торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Уругваем, вопрос наращивания внешнеполитического взаимодействия по линии различных международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных объединений.

Напомним, Васкес прибыл в Россию на три дня (с 15 по 17 февраля) по приглашению Путина. Васкес первый раз был президентом Уругвая с 2005 по 2010 годы, затем он вновь был избран президентом Уругвая в 2014 году, в должность он вступил в марте 2015 года.

В повестке встречи Путина с Васкесом — весь комплекс вопросов российско-уругвайского сотрудничества. Особое внимание будет уделено перспективам расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, наращивания внешнеполитического взаимодействия по линии различных международных организаций, прежде всего Организации Объединенных Наций, а также региональных интеграционных объединений.

Предполагается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов.

На данный момент страны объем торговли между Россией и Уругваем примерно $130 млн в год. Россия поставляет в Уругвай удобрения (смешанные и калийные), Уругвай поставляет в Россию сельскохозяйственную продукцию. В ходе переговоров Путин и Васкес обсудит возможность расширения и диверсификации торговли между двумя странами.

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