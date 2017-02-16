«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»

Сотрудники американских спецслужб скрыли от Трампа конфиденциальные разведданные из-за опасений, что они попадут в прессу или будут скомпрометированы, пишут американские СМИ

Москва, , 16:22 — REGNUM Решив не предоставлять президенту США Дональду Трампу секретную информацию, разведслужбы Штатов тем самым поставили под сомнение правильность выбора, сделанного американским народом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Это даже не просто саботаж, направленный на дезорганизацию деятельности нового президента и его администрации, а ниспровержение основополагающих принципов функционирования демократического государства», — полагает сенатор.

«Никто сейчас не возьмется предсказать, чем закончится противостояние Дональда Трампа и государственной машины США, но, похоже, все табу уже сняты», — заключил Клинцевич.

Сотрудники американских спецслужб скрыли от Трампа конфиденциальные разведывательные данные из-за опасений, что они попадут в прессу или будут скомпрометированы, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с ситуацией. В частности, речь идет о способах слежки за главами иностранных государств.

Сотрудники разведки и ранее утаивали от президента и конгрессменов информацию, чтобы сохранить свой источник в тайне, но при этом раскрывали содержательную часть данных. Cейчас от главы государства утаили информацию об угрозах в сфере безопасности и потенциальных заговорах, пишет The Wall Street Journal.

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