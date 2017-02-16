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Смена власти: кто возглавит челябинский Златоуст

Политика
В Златоусте определена конкурсная комиссия по выбору главы города. По планам, нового мэра изберут 18 мая. Не исключено, что пост вновь займёт нынешний градоначальник

Златоуст, Челябинская область, 16 февраля 2017, 16:20 — REGNUM  Депутаты Собрания депутатов Златоустовского городского округа (ЗГО) выбрали членов конкурсной комиссии, которым предстоит отбирать претендентов на должность главы города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

Сегодня, 16 февраля, Собрание депутатов ЗГО объявило конкурс по отбору кандидатов на должность главы Златоуста. Причина — истечение полномочий действующего градоначальника Вячеслава Жилина.

В конкурсную комиссию вошли вице-спикер Собрания депутатов ЗГО Марат Сафиев, председатель комиссии по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Александр Романов и депутат, председатель Общественной палаты Марина Упит. Техническим секретарем конкурсной комиссии назначена заместитель руководителя аппарата Собрания Татьяна Соснина.

Заявления от кандидатов комиссия будет принимать со 2 по 16 марта 2017 года. 1 марта информация в виде объявления о начале конкурса по отбору кандидатов опубликуют в местной газете «Златоустовский рабочий». Первое, предварительное заседание комиссия проведет 3 мая 2017 года. Выборы мэра Златоуста состоятся 18 мая 2017 года, депутаты путем тайного голосования выберут нового градоначальника.

Глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин планирует выдвинуть свою кандидатуру при определенных условиях. Одно из них — кредит доверия губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Напомним, полномочия Вячеслава Жилина истекают 20 мая 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале 2017 года Вячеслав Жилин с командой специалистов из администрации прошел обучение в Сколково, где с помощью Фонда развития моногородов была разработана программа по развитию Златоуста как моногорода. После этого власти Златоустовского городского округа включили в стратегию развития территории раздел развития моногорода по созданной в Сколково программе. Основная ставка в стратегии сделана на повышение качества жизни горожан. Также в стратегию включен раздел по развитию «агломерационной сборки» — «Златоуст-Миасс».

Добавим, в ближайшее время состоятся муниципальные выборы в Копейске и Златоусте, а также в Карталинском и Еманжелинском районах.

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