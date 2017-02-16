«Судить о КПРФ по Вороненкову – это судить о Советской армии по Власову»

Нижний Новгород, , 16:17 — REGNUM Нельзя судить о КПРФ по бывшему депутату Денису Вороненкову так же, как нельзя судить о советском солдате по членам власовской армии, действовавшей в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров, комментируя ситуацию с уголовным делом в отношении бывшего депутата Госдумы, его отъездом на Украину и резкими заявлениями в адрес России.

«Когда в годы войны действовала власовская армия, по ней же не составлялось представление о позиции всего советского народа. По генералу Андрею Власову не составлялось представление о советском солдате или просто о советском человеке. В ситуации с Вороненковым нужно относится к произошедшему аналогично — нельзя составлять мнение о всей партии по одному человеку», — уверен Егоров.

Мы находимся в той реальности которая есть. Вороненков заявляет, что он никогда не был членом КПРФ. Подтвердить или опровергнуть это тоже не могу, потому что на учете в нижегородской региональной организации КПРФ он никогда не состоял. Если он был членом партии, то он состоял на учете где-то в другом регионе, — заявил глава НРО.

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По словам Егорова, действительно, когда Вороненков шел на выборы в списках ЦИК РФ, он членом партии не является: «Это, конечно де, не меняет существа дела. Действительно для партии это не простая ситуация. Но очищение от таких людей, как Вороненков, всегда оздоровляет партийную ситуацию, партийную жизнь. Думаю, что отношение к партии от этого меняться не будет. Оценивать нужно по делам, а не по таким вот исключениям из практики партийной жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля 2017 года стало известно, что оперная певица Мария Максакова и ее супруг, бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков, бежали на Украину, чтобы избежать российского правосудия.

На следующий день СМИ сообщили о том, что Вороненков объявлен в федеральный розыск. Бывшему депутату заочно предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. При этом расследование в отношении Вороненкова, ранее входившего в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, удалось активизировать только после сложения им полномочий.

Вороненкова подозревают в том, что еще в 2011 году он организовал рейдерский захват здания в центре Москвы. Весной 2015 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил ходатайство, касающееся Вороненкова, в Генпрокуратуру. Глава СКР призывал внести в Госдуму представление о лишении депутата неприкосновенности. Однако исполняющий обязанности прокурора Александр Буксман ответил на ходатайство отказом по причине того, что в ходе расследования все нужные следственные действия выполнены не были.

Оказавшись на Украние, Вороненков дал интервью местным СМИ, в которых жестко раскритиковал систему власти в современной России и ее президента.

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По его словам, «ситуация в России сейчас как в нацистской Германии Гитлера. <…> Целое государство сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре. <…> Крым стал такой лакмусовой бумажкой: он объединил Россию вокруг идеи что-то <украсть> у соседа».

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В 2016 году Вороненков повторно пытался избраться в Госдуму по одномандатному округу в Нижегородской области. В регионе больше всего он запомнился активной рекламной кампанией и сувенирными значками «Дети войны», которые раздавал пенсионерам.