Старший советник Трампа назвал журналистов США «оппозиционной партией»

Вашингтон, , 16:08 — REGNUM «Оппозиционная партия, все выстроились», — эту фразу Стивен Бэннон, главный стратег президента США Дональда Трампа, бросил в лицо журналистам, которые разбили лагерь перед Белым домом, пишет американская газета The Concord Register. Язвительная реплика старшего советника была адресована корреспондентам CNN, The Dallas Morning News, Roll Call, The New York Times и NBC News.

Известно, что Бэннон скептически относится к американскому журналистскому корпусу. Ранее он говорил, что «средства массовой информации должны держать рот на замке и просто слушать какое-то время», а также называл прессу «оппозиционной партией», которая «не понимает эту страну, до сих пор не понимают, почему Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов».

Старший советник сообщил CNN, что их «оппозиционная партия полностью сосредоточена на том, чтобы уничтожить Трампа и его администрацию», но «этого не произойдет». После чего добавил, что производители «поддельных новостей» из числа массовых печатных изданий интереса не вызывают.