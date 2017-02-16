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Порошенко о блокаде Донбасса: потеря гривны и пустой бюджет

Политика
Порошенко запретил «атаманщину» и «разлагать фронт». Силовикам поручено снять блокаду

Киев, 16 февраля 2017, 16:03 — REGNUM  Экономическая блокада отдельных регионов Донбасса может привести к отключению отопления всего левого берега Киева, г. Краматорска, г. Сумы и других населенных пунктов. Об этом 16 февраля заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе торжественного собрания, посвященного Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, передает ИА REGNUM.

«В последние дни дестабилизирующим фактором стало перекрытие железнодорожных путей сообщения с временно оккупированными территориями и попытка их полной экономической блокады. Я очень хорошо понимаю эмоции многих украинцев, которые искренне поддерживают эту акцию. Эта эмоция природная для общества, которое устало от войны. Но тем политиканам, которые воспользовались этой эмоцией для своего эгоистического узкопартийного пиара, я никогда не прощу их цинизма и их безответственности. В результате их действий, вчера правительство было вынуждено ввести чрезвычайное положение в энергетике. Из-за блокировки поставок энергетического угля, возникла угроза, что без отопления могут остаться Сумы, Краматорск, левый берег Киева и много других городов», — сказал Порошенко.

По его словам, на территории Украины из-за блокады Донбасса со стороны «Самопомощи» и «Батькивщины» около 300 тыс. человек могут остаться без работы, а в отдельных регионах Донбасса десятки тысяч. Это приведет к увеличению численности «живой силы» армий ДНР и ЛНР. При этом бюджет Украины потеряет более 2 млрд долл. налоговых поступлений, а курс гривны обвалится.

«Украинская металлургия, если блокада не будет прекращена, и организаторы не выведут ее на, так сказать, проектную мощность, может лишиться до 300 тыс. рабочих мест. 300 тыс. человек окажутся на улице. Государство потеряет до 2 млрд долл. валютной выручки со всеми вытекающими последствиями для курса гривны. На оккупированных территориях еще десятки тысяч людей останутся без работы, подчеркиваю, рынка труда там нет и значительная часть из них, чтобы выжить, чтобы заработать, пойдет куда? Правильно, к «боевикам». И это движение вчера убедительно продемонстрировала Главное управление разведки. Так что нам лучше, чтобы они в шахтах работали или стреляли в наших солдат? Мы воплощаем стратегию возобновления территориальной целостности страны — возвращения Донбасса в состав Украины и возвращение Украины на Донбасс. Только исходя из этой стратегии мы сохраняем ограниченные и очень лимитированные экономические отношения. Отмечаю, это не торговля с оккупантами. Это сотрудничество с предприятиями, которые, находясь на оккупированных территориях, смогли остаться в правовом поле Украины, я подчеркиваю, те кто платит налоги в бюджет Украины», — отметил президент.

Он сообщил, что на заседании Совета по национальной безопасности и обороны сегодня будет рассмотрен вопрос о неотложных мерах по нейтрализации угрозы энергетической безопасности Украины. «Сегодня на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о неотложных мерах по нейтрализации угрозы энергетической безопасности Украины. Будем принимать дополнительные решения по диверсификации источников поставки энергетического угля, не забывая, о том, что уголь, который добывают на оккупированных территориях, он тоже наш, украинский, и должен занимать свою долю в энергетическом балансе страны. Мы обязательно найдем оптимальные пути разблокировки. И обязательной защитим права наших граждан и по эту сторону и по ту сторону линии столкновения. Я не позволю демагогам создавать образ страны, где господствуют анархия и атаманщина. Не позволю дестабилизировать ситуацию в зоне «АТО», не позволю разлагать фронт. Это именно то, чего ждет от нас враг», — сказал президент.

Порошенко также пообещал, что перечень товаров для торговли с отдельными регионами Донбасса будет пересмотрен и ограничен. «Вчера на совещании у меня в администрации, где принимал участие премьер-министр, мы договорились еще раз пересмотреть и ограничить перечень товаров, допускаемых к перевозке через линию соприкосновения. Силовые структуры получили поручения по усилению борьбы с контрабандой. И к контролю не просто возможно, но и крайне желательно привлечь народных депутатов и общественность», — заверил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2017 года на Луганщине украинские «активисты» взорвали ж/д пути, ведущие к Алчевскому меткомбинату, на участке железной дороги Луганск-Лисичанск-Попасная. По состоянию на 14 февраля в рамках промышленной блокады на Донбассе заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие Украину с ДНР и ЛНР. Так, на Луганщине заблокировано железнодорожное сообщение в районе станции Светланово и н.п. Горское-Золотое. Экономическую блокаду Донбасса активно поддерживают украинские парламентские фракции «Батькивщина», «Самопомощь» и внефракционные депутаты Семен Семенченко и Владимир Парасюк.

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