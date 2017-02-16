В Мосуле ликвидированы пять командиров ИГИЛ*

Багдад, , 15:57 — REGNUM Пять полевых командиров террористической группировки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе «губернатор» Мосула были ликвидированы ударом авиации во главе с США, сообщает Anadolu.

«Опираясь на разведданные, коалиция поразила позиции «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 17-м квартале Мосула Таммоз, расположенном на западе города», — такое заявление было сделано пресс-службой вооруженных сил коалиции.

Согласно сообщению, ударом авиации были уничтожены три высокопоставленных боевика, в их числе «губернатор» Мосула Хамед Ахмед Ибрагим. Двое других боевика были ликвидированы позднее.

Напомним, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 15 февраля заявил, что вооруженные силы Ирака близки к освобождению Мосула, последнего оплота террористов в стране. В настоящий момент восточная часть города полностью освобождена от боевиков, и в нее возвращаются мирные жители. Западный Мосул еще предстоит освободить.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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