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Порошенко прогнозирует новые войны в Европе

Политика
Президент Украины провел параллели между войной на Украине и Афганистаном
Петр Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 16 февраля 2017, 15:26 — REGNUM  «Власти Российской Федерации заинтересованы в развязывании новых войн, конфликт в Украине не будет последним». Об этом 16 февраля заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе торжественного собрания, посвященного Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, передает ИА REGNUM.

Глава украинского государства отметил, что ввод войск СССР в Афганистан стал «одним из многих случаев применения агрессивной Москвой грубой силы против соседних народов». «Финляндия, страны Балтии в 1944 году, Венгрия в 1956 году, Чехословакия в 1968 году, Афганистан в 1989 году, Грузия в 2008 году, теперь Украина. И я уверен, что точку ставить оснований нет. К сожалению, история нас учит, что это лишь запятая», — пояснил Порошенко.

Он напомнил, что в войне против афганского народа погибли тысячи украинцев, в частности, каждый четвертый погибший был украинцем. «Среди воинов, прошедших огненное горнило Афганистана, более 160 тыс наших земляков. Хочу подчеркнуть, что почти каждый четвертый среди погибших — украинец. Это более 3300 человек. Около 8 тыс наших с вами соотечественников вернулись домой с тяжелыми ранениями или инвалидами», — напомнил Порошенко.

Напомним, 15 февраля отмечается 28-я годовщина со дня вывода войск СССР из Афганистана

В свою очередь, 16 февраля в интервью немецкому изданию Welt министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предостерег ЕС и США от отмены санкций в отношении РФ и решения конфликта в Донбассе без участия Украины. «Если Запад откажется от Украины, конфликт не решится. И этот конфликт находится не где-то в Азии, а за два часа полета из Берлина. Украинские вооруженные силы включают в себя 250 тыс. человек, есть также 130 тыс. в полиции, Национальной гвардии и пограничной службе. Невозможно вести переговоры о судьбе Украины за нашими спинами», — сказал Аваков.

Также министр прогнозирует «катастрофические последствия» в случае если президент РФ Владимир Путин попытается силой решить конфликт в Донбассе. «Если Путин активизирует свою агрессию дальше и попытаться решить проблему военным путем, то результат будет иметь катастрофические последствия», — заявил Аваков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Конгресс США был внесен законопроект, ограничивающий возможность Администрации президента США Дональда Трампа снять санкции с РФ в одностороннем порядке.

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