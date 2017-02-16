Новгородский вице-губернатор Александр Тарасов первым лишился поста

Новый врио новгородского губернатора Андрей Никитин не стал продлевать контракт с заместителем Сергея Митина, отвечавшем за дороги, транспорт, строительство, ТЭК и ЖКХ

Великий Новгород, , 15:26 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин не стал продлевать контракт с заместителем прежнего главы региона Александром Тарасовым, который был назначен на этот пост в конце ноября прошлого года и отвечал за сферу транспорта, строительства и дорожного хозяйства, топливно-энергетический комплекс и ЖКХ. Как сообщил сам Тарасов новгородским СМИ, 15 февраля он получил письменное уведомление об истечении трудового контракта. Завтра, 17 февраля, он последний день отработает в правительстве Новгородской области.

«Андрей Никитин разговаривал со мной 15 секунд. Без объяснений мне было сказано, что в моих услугах больше не нуждаются», — цитирует Тарасова ИА «Великий Новгород.ру». Он поделился с журналистами тем, что других предложений по дальнейшей работе пока не получил.

Отметим, что Тарасов входит в состав президиума регионального политсовета «Единой России». До назначения вице-губернатором он возглавлял департамент транспорта и дорожного хозяйства региона. К деятельности департамента у новгородцев было много претензий ‑ и по качеству дорог региона и в связи с кризисной ситуацией в сфере общественного транспорта.

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По информации источников региональных СМИ, пост Тарасова предложен руководителю департамента архитектуры и градостроительной политики Валентине Захаркиной — до 2012 года она работала в администрации Великого Новгорода, была вице-мэром, а также главным архитектором города.

Официально отставки и назначения в новгородском правительстве пока не подтверждаются.

Как сообщил в комментарии «Новгородскому областному телевидению» врио главы региона Андрей Никитин, в своей работе он намерен «максимально опираться на представителей Новгородской земли». «Поэтому за исключением нескольких человек, о которых я потом скажу отдельно, я попрошу всех коллег поработать со мной два-три месяца. За это время мы посмотрим друг на друга; посмотрим, насколько быстро мы вместе сможем реализовывать те задачи, которые перед нами ставят и жители, и президент, ‑ и примем уже окончательно решение», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Никитин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области 13 февраля. Его предшественник на посту главы региона — Сергей Митин — руководил областью 9,5 лет. Никитин начал работу в регионе 14 февраля, пообещав «не делать резких движений» в сфере кадровой политики.