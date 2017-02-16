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Огонь Всемирных военных игр на Дону вместе с Хоркиной встретят 2017 человек

Политика
Торжества по случаю эстафеты огня на Дону пройдут 18 февраля
Огонь III Всемирных военных игр
Иллюстрация: Function.mil.ru
Огонь III Всемирных военных игр

Ростов-на-Дону, 16 февраля 2017, 15:24 — REGNUM  

2017 ростовчан встретят огонь Всемирных военных игр в южной столице. Эстафета огня пройдет на главной площади областного центра — Театральной, в связи с чем движение в городе будет частично перекрыто. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона 16 февраля.

В Ростове-на-Дону лампаду с пламенем встретят ровно в полдень 18 февраля. До этого на площади состоится флэшмоб. Участники акции, в том числе военнослужащие Южного военного округа, студенты, выстроятся в цифру «2017». В это время на площадь будет доставлен огонь, который привезут на бронеавтомобиле «Тигр». Зажжёт огонь Всемирных военных игр на Дону двукратная олимпийская чемпионка, первый заместитель начальника ЦСКА, подполковник запаса, посол эстафеты Светлана Хоркина.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЮВО, в торжествах на Театральной площади примут участие около 1,4 тыс. военнослужащих. Известно также, что спецназ проведет показательные выступления по рукопашному бою со стрельбой холостыми патронами. На площади пройдет выставка военной техники, будет работать полевая кухня, выступит военный оркестр ЮВО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, огонь Всемирных военных игр уже вспыхнул в Калининградской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях. 13 февраля на высоте 4000 метров на южном склоне горы Эльбрус источником пламени стали солнечные лучи, сфокусированные параболическим зеркалом. Ростов-на-Дону стал одним из пяти городов России, принимающих эстафету этого соревнования.

Читайте ранее в этом сюжете: Огонь Всемирных военных игр отправился с вершины Эльбруса в Ростов-на-Дону

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