Станислав Стремидловский, , 15:21 — REGNUM

Все дорожает — такой вывод сделала украинская региональная пресса на неделе с 9 по 15 февраля.

Стоимость жизни на Украине стремительно растет, констатирует «Галичина» (Ивано-Франковск). Не успело еще большинство сограждан почувствовать эффект от обещанного повышения минимальной заработной платы и оплаты труда для медиков и учителей, как их уже «обрадовали» очередными повышениями тарифов и цен. Первыми подняли стоимость проезда в пригородном и междугородном транспорте перевозчики, за ними объявили о повышении цен производители хлеба, продавцы бензина повысили цены на топливо, а продукты питания, госрегулирование цен на которые правительство в качестве эксперимента отменило еще в прошлом году, продолжают свое ползучее наступление на кошельки украинцев. Впрочем, сейчас необходимо готовиться к очередному витку подорожания. С 1 марта будут повышены тарифы на электроэнергию, тем украинцам, которые потребляют до 100 кВт/час в месяц тариф поднимут с нынешних 71,4 копейки за киловатт/час до 90 копеек. Тем же, а это большинство потребителей, кто потребляет больше, каждый следующий киловатт обойдется в 168 копеек. В этом году также могут значительно вырасти цены на и так недешевый газ — цена составит 9600 гривен за тысячу кубометров вместо нынешних 6879. Подорожание газа автоматически будет означать повышение тарифов на тепло и горячее водоснабжение. Цены вырастут на 10−15 гривен за бутылку водки. Акциз на пиво увеличится еще на 2,78 гривны за литр. С 1 января 2017 акциз на табачные изделия повысится на 40%. Спасет ли ситуацию обещанное правительством повышение зарплат — еще большой вопрос. И самое обидное, что в целом эта ситуация, скорее, напоминает стремительное пике, чем продвижение или развитие. А про «свет в конце тоннеля» пока никто даже не заикается.

Несколько сотен предпринимателей Чернигова и области 15 февраля вышли на акцию протеста «Нас достало!», передает «Сіверщина» (Чернигов). Местные предприниматели отмечали, что нововведения, которые были приняты в 2017 году правительством и Верховной радой, уничтожают реальный сектор экономики, а именно — малый и средний бизнес регионов. Представители малого и среднего бизнеса области выступают против уплаты налогов с незаработанных доходов, «драконовских» штрафов за нарушение законодательства по оплате труда и против платы за присоединение к электросетям. Как рассказала одна из организаторов акции протеста депутат Черниговского городского совета, член ОО «Сияние Северщины» Ирина Березинец к акции присоединились предприниматели из разных районов области — Гродненского, Новгород-Северского, Семеновского. Предприниматели выступают за уменьшение тарифов. «Я на себе уже почувствовала, как два дня назад мне принесли платежку за отопление 100 кв.м. офисного помещения. За прошедший месяц я заплатила 6500 гривен, за январь мне принесли 9300 гривен. Терпение уже просто лопнуло», — говорит Березинец. В случае, если власть имущие не услышат черниговских предпринимателей, представители бизнеса обещают 23 февраля на всеукраинской конференции малого и среднего бизнеса собраться с представителями из разных областей, объединить требования и продолжить требовать выполнения их требований.

В Черкассах предприниматели митинговали против «убийственной политики» Верховной рады, сообщают «Вечірні Черкаси» (Черкассы). 15 февраля на Соборной площади Черкасс предприниматели и пенсионеры вышли на митинг против ряда законов, вступивших в силу с 1 января. «Выживание украинцев под угрозой. Если мы себя не защитим, этого никто не сделает. Власти отвернулась от нас», — говорили аграрии, фермеры и пенсионеры во время митинга. Как отметили организаторы митинга, каждый день правительство издает постановления, порядки, приказы, противоречащие Конституции Украины. Вместо борьбы с коррупцией создаются условия для обогащения чиновников, установление монополий, приватизации государства и уничтожение промышленности и сельского хозяйства. Акция протеста носила предупредительный характер.

Жители Сумщины не хотят отдавать молоко за бесценок, информирует «Панорама» (Сумы). Возмущенные закупочными ценами на молоко жители Роменского района блокируют молоковозы и отказываются отдавать молоко. Жалобы дошли даже до областного центра. К сожалению, молокозаводы не отреагировали на уговоры властей поднять цены. Как сообщил глава Роменской райгосадминистрации Валерий Билоха, за последнюю неделю закупочная цена на молоко с пяти гривен снизилась до четырех. В связи с этим жители сел Ярошовка и Новая Гребля отказались сдавать молоко. Им вроде пообещали, что цену повысят, но этого не произошло и сегодня. И уже север района — жители Репчанской и Рогинской сельских советов, всего около 100 человек — блокировали транспортные средства собирателей. Если в некоторых селах было принято решение просто не сдавать молоко, то в других сельских советах люди решили вообще не пускать молокосборщиков на территорию населенных пунктов.

Из-за африканской чумы люди вынуждены вырезать свиней, но государственная компенсация достанется не всем, предупреждает «Кіровоградьска правда» (Кировоград). АЧС наносит все больший вред. Сейчас карантин пришлось ввести в двух районах — Кировоградском и Новоукраинском. Там люди вынуждены полностью уничтожать поголовье скота. Больше свиней — почти две тысячи голов — утилизировало фермерское хозяйство в селе Ровное Новоукраинского района. «Скажите, имели право на жизнь мои три свиноматки, которые опоросились бы через месяц и каждая привела бы по десятку поросят, а мой доход составил бы 15 000 гривен? — в отчаянии спрашивает чиновников Елена Кочубей из села Грузское Кировоградского района. — Я их вырезала, потому что в селе объявили африканскую чуму свиней. Никто не говорит, какая государственная компенсация за потерянный скот! На что мне теперь купить зерна и выкормить других поросят?! Я предлагала ветслужбе сделать экспертизу, если мои свиньи были здоровыми, то пусть бы государство вернуло их мне. Но никто и слушать не хочет. Люди погибают от тяжелой работы, а кто-то на этом наживается. Что будет, если я откажусь забить свиней и переработаю мясо, потому что у меня четверо детей и муж-инвалид? Моей семье нужно что-то есть!».

В Запорожской области хотят ввести чрезвычайное энергетическое положение, рассказывает «Новый день» (Запорожье). Министр топлива и энергетики Игорь Насалик утверждает, что в текущем режиме ресурсов хватит на две недели, поэтому необходимо переходить на жесткую экономию. Под такой экономией министр, судя по всему, понимает веерные отключения, которые практиковались в 1990-е годы. Чиновники уверяют, что имеющихся запасов угля хватит максимум на 45 дней, а новые поставки невозможны из-за блокады железной дороги добровольцами на Донбассе. Насалик считает, что необходимо пересмотреть график работы промышленных предприятий и начать веерные отключения в часы пиковых нагрузок в семи областях Украины — Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской. Там уже поручено развернуть штабы и искать варианты, как жить в режиме чрезвычайной ситуации.

Едва государство установило новый уровень минимальной заработной платы, как повсеместно поползли вверх цены на все, в том числе и на проезд в межгородском общественном транспорте, рассказывает «Новий день» (Херсон). Стоимость билетов в этом сегменте пассажироперевозок правительство отпустило в свободное плавание и на протяжении последних двух лет не регулировало. «Наше предприятие повысило оплату за проезд в середине января текущего года, — сообщила директор ООО «Каланчакское АТП-16 549» Наталья Хомутовская. — Но даже в таком виде она лишь приблизилась к уровню цен фирмы-конкурента. Так что для людей это произошло неощутимо». А как обстоят дела у тех, кто еще не отважился поднять цену на проезд? На этот вопрос ответил директор частного предприятия «Браво-люкс» Борис Поярков (Скадовск). «Держимся, как можем, — сказал он, — понятно, что рано или поздно надо будет увеличивать оплату. Но мы пока выжидаем: вдруг что-нибудь наладится? Однозначно, нам тяжело, ведь пассажиропоток резко упал. Но если в ближайший месяц не произойдет ничего экстраординарного (например, стремительно не подорожает горючее), то пока не поднимем». Интересный факт: в интервью украинским телеканалам вице-премьер-министр Павел Розенко назвал «подонками» тех перевозчиков, «которые захотят нажиться на поднятии минимальной зарплаты и заработать себе лишний гешефт». Интересно, исходя из каких соображений вице-премьер сделал такие выводы? Ведь очевидно: не повышать стоимость проезда транспортные предприятия могут разве что в случае уклонения от уплаты увеличившегося вдвое единого социального взноса или при четкой организации контроля за выдачей билетов за проезд в общественном транспорте. Или если будут платить водителям прежнюю минималку в конверте.

Доведенные до отчаяния крестьяне зовут в гости Петра Порошенко, сообщает «Експрес» (Тернополь). Плохая дорога в село Котузов и удаленность от райцентра превращают его в край света. Работы нет, был один магазин, и тот закрывают — невыгодно. В Котузове живет чуть больше 300 человек. Многие домов пустые — люди выехали или в города или за границу на заработки. «Вам повезло, что сейчас зима, — смеется староста Иван Пастушанчин. — Осенью или весной к нам очень трудно ехать. Только на первой передаче можно. Дорога очень разбита. Ежегодно обещают отремонтировать, но до сих пор не нашли на это средств». С экранов телевизоров люди ежедневно слышат о том, что вот-вот страна начнет жить по-новому, о десятках реформ, повышении зарплат, миллионных бюджетах и децентрализации. А на практике — выживают благодаря корове, свиньям, городам и родственникам из-за границы. «С нашего села выехала вся молодежь, — жалуется староста. — Хорошо, что еще есть субсидии. А то некоторые люди зимой вообще бы не выжили — голодали бы, как в 1933-м. Где эти деньги взять? То, что мы выращиваем, приходится продавать за бесценок. А цены на вспашку, удобрения, семена каждый раз растут». В Котузове все проблемы нашего государства по особому остро ощущаются. Скорая по такой дороге сможет сюда добраться всего за час. Фельдшер приходит только дважды в неделю из соседнего села, поэтому не успевает помочь всем желающим. Но самая большая беда — огромная пропасть между закупочными ценами на продукцию и рыночными. «Как выжить, если дорога к Котузову стоит вдвое дороже, а молоко, мясо и картофель скупают по той же цене, что и в прошлом году? — жалуются крестьяне. — Хотя на рынке эти продукты продают в несколько раз дороже». Не выдержав этой несправедливости, котузовчанин Игорь Бойкивский написал петицию к президенту. Он призвал гаранта обратить внимание на низкие закупочные цены на свинину и говядину. «Почему у нас покупают мясо свинины по 25, а продают его на рынке за 100, почему такое обесценивание труда крестьян, нет пунктов приема мяса. Почему закупщики устанавливают низкие цены и зарабатывают 100 процентов на мясе? Зато крестьяне прилагают много усилий, чтобы вырастить свинью или корову, а получают за это мизерные заработки. То же касается закупки молока, овощей и фруктов», — говорится в петиции.

В центре Харькова около двух десятков человек в ватниках и с балалайками облили красной краской фасад отделения «Сбербанка России», — таким образом гражданский корпус «Азов» выразил свой протест против присутствия на Украине банков с российским капиталом, информирует «Вечерний Харьков» (Харьков). Лидер корпуса Олег Ширяев сообщил, что это была акция в поддержку аналогичных протестов, которые прокатились по всей Украине возле офисов российских банков. «Сегодня доля российского капитала среди банков неукраинского происхождения составляет более 40%. А около 15% — это доля российских банков на Украине, причем крупнейшие из них — с государственной формой собственности. То есть в украинской банковской сфере действуют банки, которые управляются непосредственно страной-агрессором. Любые попытки политиков объяснить, что эти банки независимы от руководства в РФ, не выдерживают критики — они зашли с российским государственным капиталом и остаются с ним здесь. Российские банки — это замкнутый круг обслуживания российского бизнеса на Украине. Двойных стандартов быть не должно: если мы признали Россию агрессором, надо изгонять из Украины российский бизнес, — говорит он. — Мы прекрасно понимаем, что люди, которые работают в этом отделении, ни при чем. Но мы же и не пугали людей. Мирная акция была проведена в виде перформанса. Мы сделали карту Украины из белого пенопласта, положили ее и облили красной краской, символизирующей кровь. А люди, которые это делали, были одеты в ватники и с балалайками — символ российских ополченцев. Также заклеили окна агитацией. На плакатах был нарисован Кремль — с долларом вместо звезды, и написано, что это банки страны-агрессора». По словам Ширяева, правоохранители о проведении акции были предупреждены заранее: «Встречались заблаговременно с представителями Нацполиции и говорили, что в Киеве подобные акции проходят, будет и у нас в таком-то и таком-то виде. Почему это отрицают в полиции, мне непонятно».

«ОстроВ» (Донбасс) исследует, как Украина принимает россиян, которые поддержали ее. Назвать всех россиян, находящихся сейчас на Украине по политическим мотивам, диаспорой, было бы преувеличением. Это всего несколько сотен человек, большинство из которых знают друг друга лично. Среди них гражданские активисты, оппозиционные журналисты, волонтеры и бывшие бойцы добровольческих батальонов. Несмотря на разницу судеб, общая проблема у всех этих людей одна — легализация своего пребывания в стране и возвращение к нормальной жизни. Кому-то везет больше: находятся основания для получения вида на жительство или гражданства по происхождению. Но существенная часть россиян-политэмигрантов живут в Украине в неопределенном правовом статусе. Виной тому нелояльность государства в вопросе предоставления убежища. По статистике, за первые полгода 2016 года с такой просьбой обратились 55 российских граждан. Статус беженца был предоставлен всего пятерым. Остальные живут и работают на нелегальном положении. Без статуса нельзя ни легально устроиться на работу, ни даже завести карточку в банке. В самом тяжелом положении находятся те, кто воевал в добровольческих батальонах. Так как долгое время вопрос участия иностранцев в «АТО» был никак не урегулирован законодательно, иностранные добровольцы фактически воевали незаконно, и теперь не могут ни легализовать свое пребывание в стране, ни получить статус участника боевых действий. Многих из них, родные страны, в том числе и Россия, объявляют в международный розыск через Интерпол и требуют от Киева выдать им. Складывается парадоксальная ситуация: украинские власти по запросу из страны-агрессора должны экстрадировать тех, кто проливал кровь за независимость Украины. По информации члена рабочей группы по экстрадиционным делам Ольги Касьян, Украина может выдать около 200 иностранцев-участников «АТО», большинство из них — по российским запросам.

Дилемма Крымскотатарской автономии: право коренного народа или этнократия? Об этом в материале портала «Zaxid.net» (Львов). В сентябре 2016 Верховная рада рекомендовала президенту создать Крымскотатарскую автономную республику. Эти рекомендации, утвержденные по результатам слушаний на тему реинтеграции Крыма, поддерживает и сам Петр Порошенко, хотя воплотить их будет довольно сложно — для этого понадобятся изменения в Конституцию Украины. Крымские татары, издавна отстаивают идею национальной автономии, видят в политической ситуации возможность осуществить свою давнюю мечту. И как на это отреагируют этнические русские и украинцы, которые вместе составляют более 80% населения? Бывший член Меджлиса Синавер Кадыров настаивает: восстановление прав крымскотатарского народа должно быть полным, «иначе мы приложим все усилия, чтобы Украину не признавали демократическим государством». Бывший министр туризма Крыма Александр Лиев подчеркивает: в Крыму нет ни одной территории, за исключением нескольких небольших поселений, на которой крымские татары составляют большинство населения. По его мнению, сама идея назначения власти по национальному признаку является анахронизмом. Лиев считает, что идея крымскотатарской автономии не будет способствовать возвращению Крыма в украинскую юрисдикцию. Она избавит Украину от значительной части сторонников среди жителей полуострова, «даже то население, которое было настроено нейтрально или положительно».

Портал «Волинь» (Луцк) провел опрос среди украинцев, как они восприняли заявление главы правящей в Польше партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского о том, что украинцы превзошли немцев в жестокости, и «что с Бандерой они в Европу не войдут».

Роман Романюк, исполняющий обязанности директора Волынского областного центра занятости, председатель областной организации «Блока Петра Порошенко «Солидарность» (Луцк): «Считаю, что в каждой нации есть неоднозначные исторические фигуры, которых кто-то считал героями, а кто-то — предателями. Степан Бандера бесспорно был идеей, был борцом за свободу и национальную идентичность. Однако прошло уже много лет и не нам судить тех, кто жил во время войны, когда украинцев заставляли воевать друг против друга в составе различных армий. Я считаю, надо искать пути примирения и взаимопонимания, а историю оставить историкам. Прошлое мы не изменим, но в наших руках будущее».

Сима Кордунова, писатель (село Полонка Луцкого района): «Мы не умеем отбиваться, когда на нас нападают. Ярослав Царук грандиозную работу проделал, чтобы осветить Волынь, и этим нам надо защищаться. Мое село поляки вместе с немцами сожгли дотла. Кого заставали дома, того убивали. И если давать статистику, то польская семья тогда погибла одна! От бандеровцев в возмездной акции. Конечно, я этого не оправдываю, но люди не выдерживали такого издевательства. К сожалению, шовинистическая жилка глубоко сидит в наших соседях. Высказывания нынешней польской верхушки звучат, как глубоко затаенная обида, что Западная Украина — не их территория. Вот и вся причина».

Игорь Гузь, народный депутат Украины (Луцк): «Заявление ведущего политика соседней страны воспринимаю абсолютно критично. Я считаю, что мы, украинцы, сами разберемся с нашими героями, и не надо нас учить. Тем более что на законодательном уровне Верховная рада признала ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) борцами за независимость. Поэтому расцениваю высказывания Качиньского как не совсем дружественный шаг по отношению к Украине».

Виктор Куц, адвокат (Березное Ровенской области): «Неужели Ярослав Качиньский забыл, где и кто убил его брата и всю польскую руководящую элиту? В нынешней ситуации он подыгрывает нашему врагу — России. Поэтому считаю это заявление большим неуважением к Украине и нашей истории. Казалось, уже обо всем договорились с поляками: у нас свои герои, у них — свои. Мы же не напоминаем об их преступлениях против мирного украинского населения. Это в прошлом, давайте думать о будущем».

Генрих Коштельный, председатель Польского общества журналистов имени Юзефа Игнация Крашевского на Украине (Луцк): «Президент Польши Анджей Дуда тоже относится к партии Качиньского. И я говорю, что они не знают истории Бандеры. Кто это такой, за что боролся, и так далее. Надо было в Польше распространять информацию об этом деятеле, его жизнеописание. И глубокую информацию, а не поверхностную. С этого нужно начинать. СМИ должны популяризировать его не только на Украине и в Польше, но и в Германии, Франции. Иначе весь мир будет думать, что Бандера — бандит, который убивал людей».

Богдан Шиба, руководитель государственного предприятия «Волыньстандартметрология», бывший мэр Луцка (Луцк): «Это проявление очевидной имперской политики Польши, потому что Качиньский представляет правящую партию, это не позиция какого-то отдельного гражданина. Все очень похоже на постоянные заявления российских властей еще до войны. Украина должна понять, что в международных отношениях нет братьев, а есть прагматичные соглашения, в которых каждая сторона должна уважать другую. Если Польша перестает уважать национальные интересы Украины, это означает, что мы плохо их отстаиваем. Без всяких сомнений после заявления Качиньского должно быть нота министерства иностранных дел. Его выступление должно расцениваться как вмешательство во внутренние дела Украины».

Алла Опейда, заслуженная артистка Украины (Луцк): «Такие заявления оскорбляют всех украинцев, а особенно изгнанных со своей земли. Это скрытая ненависть к Украине через которую кто-то хочет взбудоражить новый скандал. Ярослав Качиньский должен, как дипломат, вести стороны к примирению, а не делать во всем виновным ближайшего соседа».

Николай Кучерпа, кандидат исторических наук (Луцк): «Я подумал: а с Пилсудским-террористом как поляки вошли в Европу? Мы можем протестировать, что Пилсудский — террорист, и сколько украинцев погибло в результате пацификации. Заявление Качиньского — глубокое вмешательство во внутренние дела Украины. Это неправильный подход, не уровень государственного мужа. Поляки пострадали от украинских повстанцев, но УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в середине 1950-х годов боролась с советским режимом, который был и в Польше. Так, получается, что поляки — против УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и за советский режим? Нет логики».

Ростислав Кушнирук, заслуженный работник культуры Украины, создатель любительской хоровой капеллы «Посвит» (Княгининок Луцкого района): «Поляки уничтожали и предавали нас сотни лет, но это дело историков. Я могу говорить о том, в чем убедился лично. В 1943 году в нашем селе произошел бой, и нападали именно поляки при поддержке немцев. Когда была, как они называют, «резня», руководство УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Лондоне предлагало прекратить ее, но поляки сказали, что будут биться до последнего. Я и сейчас не верю, когда Польшу называют адвокатом Украины в Европе. Сейчас у них активизировались радикалы, которые уничтожают украинские могилы, которые без Львова не мыслят Польши. В своем шовинизме они подобны россиянам».

Владимир Блаженчук, бывший председатель Волынского областного совета и облисполкома (Луцк): «Не будем вдаваться в геополитику, но если уж говорить о жестокости, то рекомендовал бы всем посмотреть «Дневник Второй мировой войны», который показывают на одном из украинских каналов. Имею собственный пример жестокости поляков в случае с моей семьей. Мы помним, сожжены волынские села. Поэтому давайте не будем снова нагнетать ситуацию. Элиту польского офицерства в Катыни и Харькове в 1940-м расстреливали не бандеровцы. И самолет с польской верхушкой в апреле 2010-го «посадили» не они».

Николай Онуфрийчук, председатель областного общества «Холмщина», писатель, журналист, краевед (Луцк): «Воспринимаю это заявление с негодованием. Степан Бандера и его соратники из ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на своей этнической земле боролись за Украинское независимое соборное государство. За это они прошли сквозь ад польских тюрем в межвоенный период и нацистских концлагерей во время Второй мировой войны, отдали свою жизнь. Не украинские националисты решили устроить конфликт между нашими народами и сделали волынскую трагедию в июле 1943 года. Эти события были ответом на массовое разрушение православных церквей на западноукраинских землях в 1930 годы, сожжение сотен украинских сел, уничтожение десятков тысяч человек мирного украинского населения в 1941—1947 годах на Холмщине, Подляшье, Лемковщине, Надсянье, Волыни и Восточной Галичине. Надругательство оказывали воины Армии Крайовой, польские вооруженные формирования, которых в настоящее время националисты по ту сторону Буга считают героями Польши. Итак, не Ярославу Качиньскому определять, кого нам считать героями Украины, и не ему решать, с кем нам идти в Европу».

Ярослав Царук, краевед, автор многочисленных книг и публикаций, почетный гражданин Волыни (Владимир-Волынский): «Я очень возмущен таким заявлением. Но к тому шло. Еще с 1992 года поляки начали ездить по Волыни и ставить памятники и кресты при дорогах в наших селах, писать на них ложную информацию. Мы молчали. Я ходил к сельским головам и спрашивал, почему позволяете это делать? Например, в селе Верба установили крест с надписью, там погиб 161 поляк, а об украинцах — ни слова. Хотя на самом деле цифры такие: 4 погибших поляка и 66 украинцев. Даже польские историки Семашко, насчет которых есть много вопросов относительно правдивости, приводят 9 погибших поляков в Иве. И таких искажений, лжи на памятниках в наших селах очень много! Я это говорю с ответственностью, потому что за 25 лет объездил округа и собрал достаточно свидетельств. Но поляки будут приезжать к нам 11 июля и рассказывать, какие украинцы бандиты. Говорят, что надо находить взаимопонимание на основе правды. Где здесь она? Поляки перевирают, а наши молчат, будто не знают, сколько украинцы настрадались от них. Это просто нечестно со стороны соседей».