У Бурятии появился новый сенатор

Улан-Удэ, , 15:21 — REGNUM Врио главы Бурятии Алексей Цыденов сегодня, 16 февраля, подписал указ о наделении Татьяны Мантатовой полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от правительства Бурятии.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, указ вступает в силу со дня его подписания.

Известно, что Татьяна Мантатова является генеральным директором телерадиокомпании «Ариг Ус».

Напомним, представителем от законодательного органа государственной власти Бурятии в Совфеде является Александр Варфоломеев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Арнольда Тулохонова, представлявшего в палате исполнительную власть Бурятии. Заявление на имя спикера Совфеда Валентины Матвиенко Тулохонов подал в конце декабря 2016 года.

Арнольд Тулохонов является доктором географических наук, профессором, членом-корреспондентом РАН.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин просил высших должностных лиц и представителей власти воздержаться от участия в выборах в Российскую академию наук. Вместе с тем, по итогам выборов в РАН в 2016 году членами Академии стали 14 представителей власти.

«По просьбе главы РБ, которого я искренне уважаю, я вынужден написать заявление об освобождении меня от обязанностей члена Совфеда», — прокомментировал свою отставку Тулохонов.

Справка: Татьяна Мантатова родилась 31 января 1975 года. В 1999 году окончила Бурятский государственный университет. Кандидат юридических наук. Генеральный директор ЗАО «Телерадиокомпания «Ариг Ус». С сентября 2013 года является депутатом Народного хурала Бурятии, член фракции «Единая Россия».

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