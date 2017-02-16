Режим чрезвычайного положения в Тунисе продлен на три месяца

Тунис, , 15:08 — REGNUM

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси принял 16 февраля решение об очередном продлении на три месяца режима чрезвычайного положения, установленного в стране в ноябре 2015 года, сообщает Le Figaro.

К такому решению глава государства пришел «после консультаций с главой правительства и председателей народной ассамблеи».

Напомним, режим чрезвычайного положения в Тунисе введен 24 ноября 2015 года после теракта, совершенного против членов охраны президента страны. В результате теракта, ответственность за которое на себя взяли боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибло 12 человек.