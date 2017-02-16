Четверг, 16 Февраля 2017 года
15:04:56 МСК

Рубцовск обрел главу

Политика
Третий по величине город Алтайского края обрел главу администрации города
Новый глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман
Иллюстрация: Официальный сайт муниципалитета
Новый глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман

Рубцовск, Алтайский край, 16 февраля 2017, 14:51 — REGNUM  Депутаты Рубцовского горсовета большинством голосов избрали сегодня, 16 февраля, главу администрации города. Им стал Дмитрий Фельдман — бывший первый зам. главы администрации, до избрания исполнявший обязанности сити-менеджера. Как сообщили в пресс-службе алтайского парламента, за его кандидатуру было отдано 23 голоса из 26 — городских парламентариев.

Судя по комментарию алтайского спикера и секретаря Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Романенко, он весьма доволен состоявшимся назначением.

«Еще недавно в список «болевых точек» Рубцовска входила проблема подготовки к зиме. Сегодня, благодаря усилиям краевой власти, в город зашел крупный инвестор в лице Сибирской генерирующей компании, и проблема решилась. Подготовка города к отопительному сезону, как и сам зимний период, стали для Рубцовска будничной работой, выполняемой в плановом режиме. Такого же комплексного подхода требует и благоустройство. И здесь на помощь городу придут федеральные социально-значимые инфраструктурные партпроекты «Единой России» «Парки малых городов» и «Городская среда», предусматривающие привлечение федерального финансирования на благоустройство дворовых территорий и парковых зон. Кроме того, Рубцовск уже включен в число пилотных территорий, которым, в рамках проекта «Единой России» «Театры малых городов в 2017 году выделено более 4 млн. рублей на поддержку местного театра. Так что, благодаря совместной работе большие перемены ждут Рубцовск уже в наступившем году», — подчеркнул Романенко.

Он также напомнил что Рубцовск долгое время жил практически без главы. «Проблемы, лежащие в зоне ответственности градоначальника — состояние дорог, изношенность коммунальных сетей, благоустройство, очистка улиц от снега, наконец, — не решались, а только накапливались. Люди действительно жили без изменений к лучшему. И эта ситуация, частично, усугублялась местной оппозицией, подогревающей общественное мнение в своих, политических целях. Именно поэтому нам было важно, чтобы новый руководитель города обладал полноценной легитимностью — был поддержан большинством депутатов горсовета», — заявил Романенко.

Он пообещал оказывать Рубцовску всяческую поддержку, «включая господдержку на уровне федерации», — говорится в официальном сообщении алтайского парламента.

Как уже сообщало ИА REGNUM, период «безглавия» в городе произошел в мае 2016 года, хотя уголовное дело в отношении мэра Рубцовска Владимира Ларионова было возбуждено еще в 2015 году. Его уличили в незаконной выдаче квартиры своей подчиненной.

Биографическая справка:

Фельдман Дмитрий Зайвелевич. Родился 22 марта 1962 года, г. Рубцовск, Алтайский край.

Свою трудовую деятельность начал на Алтайском тракторном заводе в качестве слесаря механосборочных работ в 1980 году. Работал также старшим техником-конструктором, инженером-конструктором.

Отучился в Рубцовском машиностроительном техникуме, отслужил в армии.

В 1993 г. закончил Рубцовский завод-ВТУЗ филиал Алтайского политехнического института им.И.И.Ползунова, по специальности автомобиле-и тракторостроение, инженер-механик.

Затем работал начальником планово-экономического отдела ОАО «Алттрак», заместителем директора по экономике и финансам ОАО «Алттрак».

Работал заместителем главы администрации города, первым заместителем главы администрации города Рубцовска.

Читайте ранее в этом сюжете: Квартирный вопрос: мэр Рубцовска попал под уголовное дело

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Доллар по 57 рублей — удар по российской экономике: Ткачёв
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Политика
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Михайличенко ДмитрийРучной режим «только для Татарстана»
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
Анатолий КошкинЧто предложил Путин японцам? Письмо из Японии
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
16.02.17
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России — Шойгу
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
16.02.17
Депутат МГД: В «ЕР» не знали о том, что у Максаковой двойное гражданство
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
16.02.17
Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал
Горно-АлтайскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
16.02.17
Андрей ВыползовТихий блицкриг Германии: как из русских калининградцев делают немцев
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
16.02.17
«Сплошная фальшь»: Неверов заподозрил Максакову в нарушении закона
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
В мэрии Перми прошли обыски
ПермьРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александра Краско
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
16.02.17
Глава Пентагона: «России нельзя позволить говорить громче стран НАТО»
БрюссельБельгия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
16.02.17
После протеста Японии «курильские гектары» стали очень популярны
КурильскСахалинская областьРоссия Курильские острова и Япония Политика
ещё главное