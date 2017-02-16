Маккейн – пранкерам: «Мы выиграем эту битву»

13 февраля 2017 г. пранкеры Вован и Лексус опубликовали в интернете запись своего телефонного разговора с членом Конгресса США Максин Уотерс

Москва, , 14:48 — REGNUM Во время телефонного розыгрыша российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана рассказали сенатору США Джону Маккейну о том, что руководство Российской Федерации якобы готовит против американского политика компромат. Об этом сообщает «Говорит Москва», которая публикует запись «переговоров».

«Я буду ждать этого, — сказал Маккейн. — Спасибо премьер-министр. Я буду ждать публикации. (…) На самом деле, мне очень интересно узнать об этом. Может, ваш посол расскажет мне больше деталей об этой информации».

Вован и Лексус также сообщили сенатору, что «русским хакерам Абырвалгу и Славику» поступил «приказ» взломать его личные серверы.

«Я буду, конечно, осторожно следить за содержанием моих разговоров, что касается вопросов национальной безопасности, — говорит Маккейн. — Спасибо сэр, жду встречи с вами. Мы выиграем эту битву».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля 2017 г. пранкеры Вован и Лексус опубликовали в интернете запись своего телефонного разговора с членом Конгресса США Максин Уотерс, известной своей антироссийской позицией.

Выступив от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, пранкеры рассказали американскому политику о «введении войск РФ» во Львов и в Габон, а также шокировали Максин Уотерс информацией о вмешательстве Москвы в выборы президента Лимпопо.

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