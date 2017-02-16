Путин: «За год число кибератак на госструктуры РФ выросло в три раза»

Москва, , 14:46 — REGNUM Количество кибератак на интернет-ресурсы российских официальных структур троекратно увеличилось за прошлый год. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ сегодня, 16 февраля.

«Количество компьютерных атак на официальные государственные ресурсы в прошлом году по сравнению с 2015 годом выросло в три раза», — заявил президент.

Президент обратил внимание на заметный интерес, который проявляют разведслужбы иностранных государств в отношении российского военно-промышленного комплекса. Данные говорят о том, что активность иностранной разведки сохраняется на высоком уровне.

«В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб», — уточнил глава государств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олег Салагай заявил, что неизвестные хакеры атаковали официальный сайт Минздрава РФ. Злоумышленникам не удалось получить доступ к каким-либо персональным или секретным данным.

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