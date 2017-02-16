Глава МВД Франции: Акции протеста в стране идут на убыль

За минувшую ночь арестов не было

Париж, , 14:31 — REGNUM Беспорядки, продолжающиеся во Франции последние 12 дней, выдыхаются, заявил министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру. Об этом сообщает Anadolu.

Северо-восточный пригород Парижа, где были достаточно серьезные беспорядки, практически вернулся к нормальной жизни после многих дней беспорядков, вызванных арестом и жестоким обращением с чернокожим мужчиной. За минувшую ночь арестов не последовало.

Напомним, беспорядки начались после того, как молодой человек по имени Тео был арестован и избит полицией во время проверки личности. Четверо полицейских, участвовавших в задержании предстанут перед судом за содеянное.

Читайте ранее в этом сюжете: В пригороде Парижа продолжаются беспорядки