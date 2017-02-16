Путин: «Киев обостряет конфликт в Донбассе для срыва Минска-2»

Москва обеспокоена попыткой срыва Минских соглашений и заявлениями из Киева о подрывной работе

Москва, , 14:23 — REGNUM Обострение обстановки в Донбассе направлено на срыв Минских договорённостей. Киев не хочет их выполнять и сделал ставку на силовое решение. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ сегодня, 16 февраля.

«Видим серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины. Цель этого обострения очевидна — сорвать Минские соглашения», — завил Путин.

По словам президента, украинское руководство к мирному решению кризиса «явно не готово». Он подчеркнул, что об организации подрывной работы на российской территории украинские власти говорят вполне открыто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля полномочный представитель президента России в Контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что достигнута договорённость по отводу тяжёлой техники на Украине — в соответствии с Минскими соглашениями. «Это должно произойти 20-го февраля», — уточнил он.

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