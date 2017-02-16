Четверг, 16 Февраля 2017 года
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Путин: «Киев обостряет конфликт в Донбассе для срыва Минска-2»

Политика
Москва обеспокоена попыткой срыва Минских соглашений и заявлениями из Киева о подрывной работе
Украинский солдат стреляет из миномета
Иллюстрация: (сс) Ministry of Defense of Ukraine
Украинский солдат стреляет из миномета

Москва, 16 февраля 2017, 14:23 — REGNUM  Обострение обстановки в Донбассе направлено на срыв Минских договорённостей. Киев не хочет их выполнять и сделал ставку на силовое решение. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ сегодня, 16 февраля.

Украинский солдат стреляет из миномета
Иллюстрация: (сс) Ministry of Defense of Ukraine
Украинский солдат стреляет из миномета

«Видим серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины. Цель этого обострения очевидна — сорвать Минские соглашения», — завил Путин.

По словам президента, украинское руководство к мирному решению кризиса «явно не готово». Он подчеркнул, что об организации подрывной работы на российской территории украинские власти говорят вполне открыто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля полномочный представитель президента России в Контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что достигнута договорённость по отводу тяжёлой техники на Украине — в соответствии с Минскими соглашениями. «Это должно произойти 20-го февраля», — уточнил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Достигнута договоренность об отводе тяжелой техники по Минским соглашениям

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Минские соглашения — 2
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