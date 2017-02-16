Четверг, 16 Февраля 2017 года
15:11:25 МСК

Башар Асад: Олланд опустился на невиданное доселе в истории Франции дно

Политика
Главе Сирии его французский коллега безраличен
Башар Асад
Иллюстрация: Deita.ru
Башар Асад

Дамаск, 16 февраля 2017, 14:21 — REGNUM  

Президент Сирии Башар Асад осудил внешнюю политику Франции, которая «напрямую ответственна за убийства» в арабской республике, сообщает RTL.

«Если мы совершили подобные зверства на каком бы то ни было этапе конфликта, у нас не было бы той народной поддержки, которой мы располагали на протяжении шести лет», — отметил глава Сирии.

Башар Асад также отметил, что страны Запада, в частности, Франция, поддерживают «группировки, представляющие терроризм против правительства». Он также воспользовался возможностью для того, чтобы высказать критику действующего главы страны Франсуа ОЛланда.

«Я его никогда не встречал. Если быть честным, он мне абсолютно безразличен … и его 11% популярности — это, как мне кажется, называется дойти до такого дна, до которого не доходил еще ни один его предшественник в истории Франции», — подчеркнул он.

Асад добавил также, что никогда не встречался с кандидатами на пост главы Елисейского дворца, однако «очень хорошим» он назвал в более раннем интервью желание Франсуа Фиона изменить подход Парижа к Сирии.

Напомним, президент Франции Франсуа Олланд неоднократно призывал отстранить своего сирийского коллегу от власти, а также заявлял о необходимости для России отказаться от поддержки официального Дамаска.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Политика
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Михайличенко ДмитрийРучной режим «только для Татарстана»
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
56% граждан РФ против скидок Белоруссии на нефть и газ: опрос
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
16.02.17
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России — Шойгу
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
16.02.17
Депутат МГД: В «ЕР» не знали о том, что у Максаковой двойное гражданство
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
16.02.17
Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал
Горно-АлтайскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
16.02.17
Андрей ВыползовТихий блицкриг Германии: как из русских калининградцев делают немцев
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
16.02.17
«Сплошная фальшь»: Неверов заподозрил Максакову в нарушении закона
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
ЦБ РФ лишил лицензии «Северо-Западный 1 Альянс Банк»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Экономика
NB!
16.02.17
В мэрии Перми прошли обыски
ПермьРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александра Краско
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
16.02.17
Глава Пентагона: «России нельзя позволить говорить громче стран НАТО»
БрюссельБельгия Обострение отношений России и НАТО Политика
ещё главное