Башар Асад: Олланд опустился на невиданное доселе в истории Франции дно

Дамаск, , 14:21 — REGNUM



Президент Сирии Башар Асад осудил внешнюю политику Франции, которая «напрямую ответственна за убийства» в арабской республике, сообщает RTL.

«Если мы совершили подобные зверства на каком бы то ни было этапе конфликта, у нас не было бы той народной поддержки, которой мы располагали на протяжении шести лет», — отметил глава Сирии.

Башар Асад также отметил, что страны Запада, в частности, Франция, поддерживают «группировки, представляющие терроризм против правительства». Он также воспользовался возможностью для того, чтобы высказать критику действующего главы страны Франсуа ОЛланда.

«Я его никогда не встречал. Если быть честным, он мне абсолютно безразличен … и его 11% популярности — это, как мне кажется, называется дойти до такого дна, до которого не доходил еще ни один его предшественник в истории Франции», — подчеркнул он.

Асад добавил также, что никогда не встречался с кандидатами на пост главы Елисейского дворца, однако «очень хорошим» он назвал в более раннем интервью желание Франсуа Фиона изменить подход Парижа к Сирии.

Напомним, президент Франции Франсуа Олланд неоднократно призывал отстранить своего сирийского коллегу от власти, а также заявлял о необходимости для России отказаться от поддержки официального Дамаска.