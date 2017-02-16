Путин: НАТО постоянно провоцирует Москву

«Не прекращаются и попытки вмешательства в наши внутренние дела»

Москва, , 14:20 — REGNUM Страны НАТО пытаются втянуть Россию в конфронтацию. Об этом, как передает пресс-служба Кремля, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ.

«Нас то и дело провоцируют, собственно говоря — постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию, — сказал глава российского государства. — Не прекращаются и попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России».

Путин напомнил, что страны НАТО, собравшиеся в июле 2016 г. на саммите в Варшаве, признали Россию основной угрозой для своей безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с министрами обороны стран-членов НАТО заявил, что переговоры с Москвой необходимо вести с «позиции силы».

По его словам, несмотря на попытки взаимодействовать с Москвой, Североатлантический альянс должен быть готов защитить себя в случае, если «Россия захочет действовать вопреки международному праву».